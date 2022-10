"Grüne" Zwettls jubeln über van der Bellens Wahlsieg

Im Bezirk Zwettl sind 23.234 Prsonen zur Wahl gegangen. Wahlberechtigt waren im Bezirk 34.784 Personen, das ist eine Wahlbeteiligung von 66,8 Prozent. Fast 6 Prozent mehr wählten ihren Präsidenten im Jahr 2016.

48,5 Prozent der Zwettler gaben Alexander van der Bellen ihre Stimme, 25,88 Prozent stimmten für Walter Rosenkranz. 6,73 Prozent wählten Dominik Wlazny, 6,59 Prozent wählten Tassilo Wallentin, auf Gerald Grosz fallen 5,92 Prozent, für Heini Staudinger stimmten 3,82 Prozent der Zwettler und 2,56 Prozent wählten Michael Brunner.

"Rosenkranz ist der einzige wirkliche Wahlkämpfer. Er ist war im gesamten Bundesgebiet unterwegs und hat sich die Sorgen der Bürger angehört. Er weiß, wo der Schuh drückt und hat in der Partei schon jede wichtige Funktion bekleidet."

Alois Kainz

FPÖ-Bezirksobmann, Nationalratsabgeordneter Alois Kainz bedauert das Wahlergebnis. Walter Rosenkranz, Bundespräsidentschafts-Kandidat der FPÖ, begeisterte im Bezirk Zwettl immerhin 25,88 Prozent der Wähler. "Das ist ein toller Erfolg. Rosenkranz ist der einzige wirkliche Wahlkämpfer. Er ist war im gesamten Bundesgebiet unterwegs und hat sich die Sorgen der Bürger angehört. Er weiß, wo der Schuh drückt und hat in der Partei schon jede wichtige Funktion bekleidet. Mehr Erfahrung, als er, kann keiner mitbringen", so Kainz. Er bedanke sich bei Walter Rosenkranz für seinen Einsatz und allen, die ihn bei diesem Wahlkampf unterstützt haben. Zum Wahlergebnis selbst meint Kainz: "Ob Alexander van der Bellen der Sieger ist, ist so nicht zu sagen. Er hat sich keiner Konfrontation gestellt, damit kann ich mich gar nicht anfreunden. Er hatte ein System, wo sich jede Partei hinter ihn gestellt hat."

Zwettls Bezirksparteiobmann (ÖVP), Landtagsabgeordneter Franz Mold zum heutigen Wahlergebnis: "Es ist erfreulich, dass diese Bundespräsidentenwahl im ersten Wahlgang entschieden werden konnte. Ich möchte mich für die zahlreichen Funktionäre, die seitens der Volkspartei in der Funktion von Wahlbeisitzern für die Abwicklung der Wahl verantwortlich waren, sehr herzlich bedanken. Ich wünsche dem wieder gewählten Präsidenten viel Gesundheit für die zweite Amtsperiode."

"Von diesen sieben Kandidaten war Alexander van der Bellen die einzig mögliche Wahl. Ich bin froh, dass es keinen zweiten Wahlkampf gibt."

Herbert Kraus

Herbert Kraus, SPÖ-Bezirksobmann und Gemeinderat in Arbesbach: "Von diesen sieben Kandidaten war Alexander van der Bellen die einzig mögliche Wahl. Ich bin froh, dass es keinen zweiten Wahlkampf gibt." Kraus war auch Wahlbeisitzer heute in Arbesbach. "Nachdem van der Bellen bei uns 39,52 Prozent der Stimmen erhalten hat und Walter Rosenkranz mit 34,14 Prozent hinter ihm lag, bin ich davon ausgegangen, dass es auch bundesweit Alexander van der Bellen führen wird", so Herbert Kraus. Das Wahlergebnis hätte sich zu 2016 verändert. Damals erhielt Van der Bellen in Zwettl nur 2.932 Stimmen, sein Gegner Norbert Hofer (FPÖ) erhielt damals 9.469 Stimmen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.