Martinsberg: Der Lohn des Astronomen

Helle Kometen haben schon die frühen Menschen in ihren Bann gezogen. Weil sie für unsere Vorfahren so plötzlich am Himmel erschienen, wurden die Schweifsterne häufig als ein unheilsverkündendes Ereignis betrachtet. In einer chinesischen Schrift aus dem 15. Jahrhundert vor Christus etwa wurde ein Komet im Zusammenhang mit Hinrichtungen von Beratern eines Königs erwähnt.

Natürlich ist der Aberglaube weitgehend verschwunden, wissen wir doch, dass Kometen nichts anderes als Überreste aus der Anfangszeit unseres Sonnensystems sind. Aber weil hellere Kometen am Nachthimmel eher selten sind, finden sie stets öffentliche Beachtung. So ist das auch beim aktuell sichtbaren Kometen C/2022 E3 (ZTF) der Fall. Der wenige Kilometer große Schweifstern benötigt 50.000 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Anfang Februar erreichte er seinen erdnächsten Punkt. In der sicheren Entfernung von 42 Millionen Kilometer wanderte er an der Erde vorbei.

Am Himmel stand er zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Polarsterns. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass ihn die frühen Menschen wirklich gesehen und in Höhlenmalereien verewigt haben, wurde der Komet zuletzt in vielen Berichten zum grünen „Neandertaler-Kometen“ hochstilisiert. Im Astronomischen Zentrum Martinsberg war man natürlich auf das Ereignis vorbereitet. Am 29. Jänner war eine Sonderveranstaltung zur Beobachtung des Objekts geplant. Doch leider musste das Event wegen des hartnäckig schlechten Winterwetters abgesagt werden. Seit Anfang Dezember waren die Sterne über dem Waldviertel die meiste Zeit hinter dicken Wolken verborgen.

Dem klaren Nachthimmel entgegengereist

Dieses Foto vom „Grünen Kometen“ machte Michael Jäger am 24. Jänner in der Slowakei. Jägers Kometen-Aufnahmen gehen um die ganze Welt. Sie waren letzte Woche auch in der ZiB1 zu sehen. Foto: Michael Jäger

Trotzdem gelangen AZM-Obmann Michael Jäger mehrere Beobachtungen des Kometen. „Als erfahrener Beobachter muss man Hobby-Meteorologe sein“, berichtet er. „Auch wenn sich über ganz Europa gerade um diese Jahreszeit immer wieder eine dicke Wolkendecke legt, gibt es am Himmel kleinere und größere Wolkenlücken.“ Die zur Beobachtung zu finden, ist eine Spezialität des Waldviertler Astronomen. „Ich vergleiche die Prognosen verschiedener Wetterdienste. Und wenn mehrere Dienste zum Schluss kommen, dass es in einem bestimmten Gebiet in Mitteleuropa aufklart, ist das für mich ein guter Zeitpunkt, mit meiner Ausrüstung zu verreisen.“

Im Jänner war Jäger gleich zwei Mal länger mit dem Auto unterwegs, um das Licht des Kometen einzufangen. „Mitte Jänner erreichte der Komet sein Perihel, also seinen sonnennächsten Punkt. Da sind diese Objekte besonders aktiv.

„Leider zog in dieser Zeit eine Schlechtwetterfront nach der anderen über unser Land.“ Also entschloss sich Jäger in der Nacht zum 17. Jänner zu einem nächtlichen Ausflug nach Bayern. „Im Raum Kufstein hatten die Wetterdienste klares Wetter vorhergesagt.“ Also wurde der wenige Kilometer davor liegende Parkplatz des Skigebiets Sudelfeld auf über 1.000 Metern Seehöhe zum Beobachtungsplatz umfunktioniert. „Gerade im Winter muss man die Beobachtung im Gebirge besonders planen. Man kann ja sein Auto nicht so einfach am Straßenrand abstellen.“

Viele Aufnahmen des Kometen waren der Lohn für eine schlaflose Nacht. Die 800 Kilometer-Fahrt zum Kometen blieb den bayrischen Medien nicht verborgen. Wenige Tage später war der AZM-Obmann Gesprächspartner im bayrischen Rundfunk.

Erfolgreich verlief auch die zweite Reise zum Kometen. „Für den 23. und 24. Jänner war in der Slowakei klares Wetter angesagt. Auch wenn ich in unserem Nachbarland noch nie beobachten war, habe ich mit einem Kollegen zwei Nächte eingeplant.“ Dieses Mal verlief die Reise bequemer. Neben einem Skilift unweit von Banska Stiavnica wurde ein Zimmer gebucht. Vom Hotelparkplatz gab es eine klare Sicht auf den Kometen. „Ich konnte ihn in der zweiten Nacht, schwach mit freiem Auge sehen. Das war nicht sonderlich spektakulär. Aber auf den Bildern waren sehr schöne Schweifstrukturen zu sehen,“ freute sich Jäger.

Was ist der Lohn des Astronomen?

„Nun, wir verdienen damit kein Geld. Aber wir freuen uns über jede Veröffentlichung unserer Arbeit“, sagt der AZM-Obmann. Und die fiel bei diesem Kometen besonders intensiv aus. „Die in Bayern und der Slowakei gemachten Kometenfotos sind weltweit in Medien erschienen. Ich habe Rückmeldungen aus China, den USA, ebenso aus Brasilien und Peru“, berichtet Jäger. Auch in der ZiB1 wurden Anfang Februar die Kometenbilder des Waldviertler Astronomen gezeigt.

Kann man den Kometen noch sehen?

Jäger: „Leider wird der Schweifstern jetzt rasch schwächer. Nach dem 8. Februar ist der Komet nur noch mit Fernrohren sichtbar.“ Am 11. und 12. Februar wird der Grüne Komet ganz nahe beim roten Planeten Mars stehen.

