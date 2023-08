Landjugend Jahrings wird 75

Auf ein geschichtsträchtiges Jubiläum blickt heuer die Landjugend Jahrings. 75 Jahre gilt es zu feiern. Was im Jahr 1948 als kleiner Sprengel des damaligen „Ländlichen Fortbildungswerkes“ begann, ist heute mehr denn je eine wichtige Vereinigung für den Zusammenhalt der Jugend im Ort mit 50 Mitgliedern.

Das große Jubiläum wird im Rahmen der bewährten „Saureifenrallye“ am 15. August in Syrafeld gebührend gefeiert. Dabei werden Highlights aus 75 Jahren Geschichte präsentiert (und derer gibt es eine Menge), sowie Volkstänze von drei Generationen der Volkstanzgruppe Jahrings aufgeführt. Frühschoppen, Helikopterrundflüge und der spektakuläre Hindernisparkour im Zwettl-Fluss, der im Schwimmreifen bewältigt werden muss, runden das Programm ab.

75 Jahre sind eine lange Zeit. Dementsprechend haben sich einige Dinge verändert. Der Zweck der Landjugend ist aber nach wie vor gleich. „Das ländliche Fortbildungswerk früher und die Landjugend Jahrings heute organisiert die Jugend im ländlichen Raum, bietet Fortbildungen, sportliche und landwirtschaftliche Wettbewerbe, gestaltet die Umwelt aktiv mit und pflegt Kultur und Brauchtum“, erzählt Obmann-Stellvertreter Thomas Koppensteiner.

1948 erfolgte besagte Gründung. Der erste Sprengelobmann war Josef Kastner. Ziel der Gründung war die fachliche Weiterbildung im landwirtschaftlichen/hauswirtschaftlichen Bereich. Damals stammte der Großteil der Jugendlichen im ländlichen Raum aus der Landwirtschaft. Bereits in den ersten Jahren des Bestehens wurde zum Zweck der Finanzierung das Stephanikränzchen veranstaltet, welches bis 2017 insgesamt 65-mal stattfand. Aufgrund des fehlenden Gasthauses in Jahrings wird seit 2019 eine Après-Ski Party als Ersatz veranstaltet.

Der Sprengel Jahrings kurz nach der Gründung 1948. Foto: LJ Jahrings

Nachdem sich die Strukturen im Lauf der Jahre wandelten und nicht mehr alle Mitglieder in der Landwirtschaft tätig waren, erfolgte 1986 die Umbenennung zur „Landjugend“. Eine besondere Figur der Vereinigung trat bereits einige Jahre zuvor in Erscheinung. Bald wurde besagter Funktionär Bezirksobmann und später Landesbeirat der Landjugend. „Zum ersten Mal in der Geschichte des Sprengels Jahrings wurde ein Mitglied in die Landesführungsebene gewählt“, schildert Koppensteiner. Es handelte sich um den derzeitigen Bürgermeister Franz Mold. Von 1989 bis 1991 war er sogar Obmann der Landjugend von ganz Niederösterreich.

Ein junger Franz Mold bei einer Jubiläumsfeier 1985. Foto: LJ Jahrings

Man merkt, in den 1980ern hat sich viel getan. Auch das legendäre Sautrogrennen fand damals seinen Anfang, als einige Mitglieder bei Zeugen eines solchen Rennens auf einem Altarm der Donau wurden und die „Hetz“ auch ins Waldviertel importierten. Seit 2019 wird statt dem Sautrog ein Schwimmreifen verwendet, nachdem die Wehranlage in Syrafeld zurückgebaut wurde. Ebenso feierte damals der „Rockatanz“ seiner Geburtsstunde, der in den Anfangsjahren unter recht rustikalen Umständen in einem Kartoffelkeller stattgefunden hat.

Seit der Gründung ist zudem eine Volkstanzgruppe fester Bestandteil des Vereins. Die unterschiedlichen Generationen konnten immer wieder große Erfolge erzielen und weisen unzählige Auftritte vor großem Publikum vor. Es wurden mehrmals Auftritte bei internationalen Volkstanzfesten, unter anderem in Deutschland, der damaligen Tschechoslowakei und Österreich aufgeführt. Im Jahr 1999 wurde der Sieg beim Landes-Volkstanzwettbewerb gefeiert. Heutzutage fehlt allerdings der Nachwuchs, obwohl für die Jubiläumsfeier neuerlich eine junge Gruppe zusammengefunden hat.

Tradition und Zukunftsdrang treffen also bei der Landjugend Jahrings aufeinander, oder wie es Thomas Koppensteiner formuliert: „Wir bringen die Jugendlichen zusammen, stärken den Zusammenhalt, bilden uns gemeinsam weiter, unternehmen sportliche Aktivitäten, bilden die Grundlage für Freundschaften, die das ganze Leben andauern und ziehen gemeinsam an einem Strang, wenn es um die Umsetzung von Projekten, die allen Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Ortschaften dienen, geht.“