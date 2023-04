Zwettl: Kinderbetreuung ganz stark im Fokus

Einen Grundsatzbeschluss fassten die Gemeinderäte bei der Sitzung letzte Woche zum Wohle von Kindern und Familien. Die Initiative des Landes NÖ, die Kinderbetreuung zu erweitern, betreffe auch Zwettl, berichtet Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller. Alle Gemeindefraktionen wollen das Betreuungsangebot für Kinder verbessern. „Kinderbetreuung hat Sinn für die Eltern“, so Wiesmüller.

Aktuell gibt es 17 Kindergartengruppen in der Großgemeinde, zwei provisorische Kindergartenstandorte wurden eingerichtet. Alle Gruppen sind auf neun Standorte in der ganzen Gemeinde verteilt.

Das Vorhaben sei, in der Gemeinde 20 Kindergartengruppen betreuen zu können. Die bestehenden 17 und zwei provisorische Gruppen würden integriert, eine weitere zusätzlich geschaffen. „Was wir uns ansehen müssen, ist die Kleinstkinderbetreuung. Dabei müssen wir erheben, inwieweit unsere privaten Tageseinrichtungen in der Gemeinde das ab decken können“, so Wiesmüller. Durch den Grundsatzbeschluss wäre der Bürgermeister ermächtigt, weitere Schritte zu machen, um die baulichen Maßnahmen zu realisieren. „Eine weitere Kindergartengruppe in Zwettl hat sicher Sinn, weil Zwettl zentral liegt“, so Wiesmüller.

Weder Standort noch Umsetzung noch Kosten seien bis jetzt abzuschätzen, dazu gäbe es sicher in den nächsten Sitzungen Beschlüsse. Aus dem Fördertopf des Landes NÖ wurde auch Zwettl schon vorab Förderung zugesichert.

