Viele Spezialitäten beim Knödellandfest in Allentsteig

Auch die Knödelmanufaktur und Fleischerei Klang in Allentsteig veranstaltete im Zuge des Knödellandfests wieder einen Tag der offenen Tür und führte die Besucher durch alle Bereiche der seit 2019 vereinten Betriebe. Von der Selch bis zum Knödel drehen könnten die Gäste alles bestaunen, da es auch eine Schauproduktion gab zu der Rainer Klang ein bisschen über die Knödelmanufaktur erzählte. Die Verköstigung wurde von der Feuerwehr Allentsteig übernommen.

Fünf Wirte tischten im Rahmen des Knödellandfests unterschiedlichste Knödelspezialitäten auf, von den Grammelknödel, über süße Knödeln, bis zu den Schneckenknödel, die es in der Kaminstube in Schwarzenau zu kosten gab. In Echsenbach im Gasthaus Klang und in Allentsteig im Restaurant zum Stadttor wurde der Frühschoppen mit Live-Musik und dem Jugendorchester der Allentsteiger Stadtkapelle, sowie s’Knedltrara umrahmt und für die richtige Stimmung gesorgt. Außerdem gab es die Knödel im Gasthaus Speneder in Altpölla, Gasthaus Wildrast in Göpfritz und in der Kaminstube in Schwarzenau.