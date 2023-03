Vordermann übersehen: Auffahrunfall mit drei Pkw, zwei Verletzte

Gestern Vormittag (20. März) kurz nach 10 Uhr fuhr eine 59-Jährige aus der Gemeinde Zwettl mit ihrem Pkw auf der B38 in Richtung Groß Gerungs. Bei Gschwendt wollte sie links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, setzte den Blinker, hielt das Fahrzeug an, um auf den vorbeikommenden Gegenverkehr zu warten. Eine nachkommende 36-Jährige aus Langschlag mit ihrem fünfjährigen Sohn gesichert im Kindersitz als Beifahrer, nahm laut Polizei den angehaltenen Pkw zu spät wahr und stieß gegen das Heck der Vorderfrau.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 85-jähriger Mann aus der Gemeinde Zwettl mit seinem Pkw ebenfalls auf der B38 in Fahrtrichtung Groß Gerungs. Auch er sah zu spät den vor ihm passierten Auffahrunfall und stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck der 36-Jährigen.

Die 59-Jährige und die 36-jährige Lenkerin wurden leicht verletzt. Der im Pkw der 36-jährigen Lenkerin mitfahrende Fünfjährige und der 85-jährige Lenker wurden nicht verletzt.

Die mit allen Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Fahrbahn der B38 war von 10:55 Uhr bis 11:20 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Durch die Feuerwehren wurde ein Pkw von der Fahrbahn geschoben und gesichert abgestellt. Die Bergung wurde durch einen privaten Abschleppdienst übernommen. Der zweite Pkw wurde mittels Kran von WLFA-K Zwettl geborgen und bei der Wohnadresse des Besitzers gesichert abgestellt. Der dritte Pkw konnte laut Feuerwehr Zwettl seine Fahrt selbstständig fortsetzen. Um 12.15 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die Feuerwehren konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

