Zwei LeseKulturSchulen im Bezirk Zwettl

Im Rahmen eines Festaktes in St. Pölten wurden an 61 niederösterreichische Schulen die Gütesiegel zur „LeseKulturSchule“ von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum übergeben. Im Bezirk Zwettl bekamen die VS Groß Gerungs und die NÖMS Ottenschlag im Rahmen eines Festaktes das Gütesiegel überreicht.

„Die ausgezeichneten Schulen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lesekultur an ihrer Schule zu verankern, zu praktizieren und zu leben. Qualitätssteigerung des Leseunterrichts und eine Steigerung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler sind die Schwerpunkte in diesen Schulen. Alle Schulen zeigen sehr eindrucksvoll, dass sie sich um einiges mehr engagieren, als dies im Lehrplan vorgesehen ist, denn der Kriterienkatalog, den sie erfüllen müssen, ist sehr herausfordernd“, so Teschl-Hofmeister.