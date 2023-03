Kolm in Arbesbach zählt zu den besten 100 Restaurants Österreichs

„Das ist Wahnsinn“, lacht Michael Kolm durchs Telefon. 83 Punkte von 100, 72 hätte es für sein Restaurant im Jahr davor gegeben. „Das ist ein riesen Schritt, 11 Punkte mehr, das ist schon ziemlich gut“, ist er zufrieden über das heurige Ergebnis, dass Guide A la Carte soeben veröffentlicht hat.

Was war für Kolm der Grund, sich weiter zu verbessern? Wir wollen, dass sich alle Gäste bei uns wohl fühlen egal, ob sie im Wandergewand den Bärenwald besuchen und bei uns essen wollen, oder ob sie zu einem fünf-gängigen Menü fein zurechtgemacht kommen“, sagt Kolm. So habe er Ende 2021 einen großzügigen Umbau gemacht, davor per intensiver Workshops Ziele erarbeitet. So wurde bei Kolm ein neues Konzept aufgebaut, für die Gäste Bereiche geschaffen. Etwa gäbe es im Außenbereich einen hochwertigen Kiosk für Ausflügler mit Kindern. „Wenn man einen Ausflug plant, will man kein Fünf-Gänge-Menü“, weiß er. Auf sein Team ist er ebenfalls stolz. Profis, die immer gut gelaunt seien.

