Zwettler Singkreis blickte auf Jahr voller Highlights zurück

Der Zwettler Singkreis lud ins Gasthaus Schrenk zu seiner Jahreshauptversammlung ein. In Vertretung der erkrankten Obfrau Berta Kolm begrüßte Obfrau-Stellvertreter Franz Eichinger den Ehrengast Oberschulrat Eduard Danzinger sowie die 16 Sangesschwestern- und brüder. Chorleiterin Ottilie Tomaschek ließ die im Jahr 2022 stattgefundenen Aktivitäten Revue passieren.

Dazu zählten etwa die Geburtstagsfeier zum 60er von Bürgermeister Franz Mold oder die Muttertags-Maiandacht in der Zwettler Stadtpfarrkirche und die Maiandacht in der Zwettler Bründlkirche. Große Highlights war ebenso die Teilnahme an der Jubiläumsmesse „100 Jahre NÖ“ und die Eröffnung des Zwettler Advents auf dem Zwettler Hauptplatz sowie die Adventmesse in der Zwettler Stadtpfarrkirche.

Abschließend bedankte sich Frau Tomaschek für die regelmäßige Teilnahme an den Proben und bei den Vorstandsmitgliedern für ihre wertvolle Arbeit. Bei den einstimmigen Ergänzungswahlen in den Vorstand übernahm Herwig Rosenthaler den Rechnungsprüfer und Maria Rosenthaler die Archivarin-Stellvertreterin. Der Kassabericht über das abgelaufene Jahr kam von Josefa Steger. Ein schöner Anlass bei dieser Veranstaltung war die Überreichung von Auszeichnungen für die langjährige Mitgliedschaft beim Zwettler Singkreis, die von Oberschulrat Eduard Danzinger und Franz Eichinger überreicht wurden. Mit Dankesworten von Franz Eichinger an alle Anwesenden endete die Versammlung in gemütlicher Runde.

