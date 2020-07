Geht es um die Bonität, dann liegt Großgöttfritz im absoluten Spitzenfeld Österreichs: In einer aktuellen Publikation des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) belegt die 1.530-Seelen-Gemeinde den 3. Platz unter 2.098 rot-weiß-roten Gemeinden und ist damit in Niederösterreich Spitzenreiter.

Für die Wertung wurden Gebarungskennzahlen der Statistik Austria zu Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Schulden und finanzieller Leistungsfähigkeit für die Jahre 2016 bis 2019 in allen Gemeinden erhoben. Großgöttfritz erreichte dabei 1,10 nach dem Schulnotensystem.

Vom „Armutschkerl“ ganz nach vorn

Die Entwicklung liest sich wie die amerikanische Geschichte „vom Tellerwäscher zum Millionär“, in diesem Fall: „Vom Armutschkerl zur Vorzeigegemeinde“, denn 1988 zählte die Gemeinde neben Altendorf und Pfaffenschlag zu den drei ärmsten Gemeinden in ganz Niederösterreich. In einem damaligen NÖN-Artikel war vom „Armutschkerl“ zu lesen, das Pro-Kopf-Einkommen betrug 3.565 Schilling, umgerechnet etwa 260 Euro.

Jeder Euro wird dreimal umgedreht

Was sagt Niederösterreichs längstdienender (30 Jahre) Bürgermeister Johann Hofbauer zur Entwicklung? „Das freut mich natürlich ganz besonders. Es zeigt, dass wir eine sparsame Finanzpolitik verfolgen.“ So hagelte es in den vergangenen Jahren immer wieder Top-Werte, die Gemeinde war stets unter den Top 20. Von 2018 auf 2019 steigerte sich die Gemeinde um 12 Plätze und schaffte so den heurigen Sprung aufs Stockerl. „Wir drehen jeden Euro wirklich dreimal um, bevor wir ihn ausgeben“, erklärt Hofbauer.

Unaufgeregt durch die Krise

Beruhigend sei auch der Polster, den die Gemeinde erwirtschaftet hat: „Wir sind gewappnet für die Krise und brauchen jetzt nichts umschichten oder einsparen“, sagt Hofbauer.

Mit seinem Haushalts-Rezept sei es in den vergangenen Jahren gelungen, viele Projekte umzusetzen, etwa Beachvolleyballplätze zu errichten, oder das Wertstoffsammelzentrum zu erweitern. Für heuer ist ein Güterwegeumbau sowie der Bau eines neuen Kindergartenspielplatzes und eine Tennisplatzsanierung geplant.

Aus dem Bezirk Zwettl schafften es noch Grafenschlag (Platz 52) und Langschlag (95) ins Top-250-Ranking. Mehr dazu auf Seite 38.