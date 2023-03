Gute Nachrichten Benefizjause für Erdbebenopfer in Zwettl

Die Schüler beteiligten sich kräftig bei der „Gesunden Jause“ zugunsten der Erdbebenopfer. Foto: VS

A n der Volks- und Sonderschule am Hammerweg in Zwettl gab es eine „Gesunde Jause“ für alle Schüler, deren Erlös den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugutekommt und die mit Freude angenommen wurde.