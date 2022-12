Geschenke für bedürftige Kinder in Schweiggers

Werbung

Das Team sammelte das Jahr über persönliches Trinkgeld und kaufte jetzt für einen Gesamtbetrag von rund 500 Euro diverse Geschenke. Der Berg an Geschenkpaketen kommt armutsbetroffenen Kindern zugute.

In Anwesenheit von Postmanager Christian Adam wurden die Geschenke an den Samariterbund übergeben. Von der Wiener Zentrale aus erfolgt heuer wieder eine Verteilaktion an rund 300.000 Kinder in ganz Österreich. Gemeinsam mit dem Samariterbund hilft die Post auch dieses Jahr, dass zu Weihnachten keines dieser Kinder ohne Geschenk bleibt.

