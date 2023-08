Langschlag feierte Feuerwehrfest mit Turnier und Ehrungen

Das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Langschlag startete am Samstag mit einer Party in den Festhallen von Langschlag. Ganz Langschlag war in Feierlaune, hatte doch die Lok Langschlag ihr erstes Spiel in der Waldviertler Premier League am Nachmittag Zuhause gegen Spielgemeinschaft Brand-Nagelberg souverän gewonnen. Da lag es nahe in den angrenzenden Festhallen mit Freunden und Fans ausgiebig zu feiern. Daneben waren natürlich auch befreundete Wehren und Freunde der Feuerwehr gekommen. Für Stimmung sorgten musikalisch „Die PartyHirschen“ aus der Steiermark und es wurde bis in die Morgenstunden abgefeiert.

Am Sonntag spielte die Musikkapelle Langschlag einen Frühschoppen. Der Mittagstisch war reichlich gedeckt mit regionalen Schmankerln und zum Nachtisch gab es Kaffee und Kuchen vom Feinsten, gebacken von den Langschläger Frauen. Ein Highlight am Nachmittag war dann das allseits beliebte Riesenwuzzlerturnier. Siebzehn Mannschaften hatten genannt, und es war wie immer ein spannender Kampf bis zum Schluss. Es gewannen schließlich die „Schnurlis“ vor der „Lok Langschlag“. Platz Drei ging an die Feuerwehr Mitterschlag.

Abends spielten dann noch die Elchos auf und den Abschluss bildete ein fulminantes Feuerwerk. Für die Kids stand natürlich eine Hüpfburg zur Verfügung.

Im Rahmen des Festes wurden auch zwei langjährige Unterstützer der FF Langschlag in Anwesenheit des Bezirksfeuerwehrkommandanten Ewald Edelmaier und Bürgermeister Andreas Maringer geehrt. Der Kommandant der Feuerwehr Langschlag Mario Eder überreichte an Manfred Romsdorfer die Florianiplakette in Bronze des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und an Heinz Kosesnik-Wehrle die Florianiplakette in Bronze des NÖ Feuerwehrverbandes.