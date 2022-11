Neues Buch präsentiert: Werk eines Duos

Werbung

Am 20. November wurde im Truckerhaus das jüngste Buch „Spuren im Schnee – Eine Reise durch den Weinsberger-Winter-Wald“ präsentiert. Geschrieben wurde es von Mella Waldstein aus Drosendorf, gestaltet von Truckerhaus-Leiter Erwin van Dijk. Für die musikalische Umrahmung der bis auf den letzten Platz besetzten Vorstellung sorgten Birgit Juster (Klavier), Jasmin Haberzett (Flöte) und Hendrik van Dijk (Violine).

Nach der Begrüßung fragte Erwin van Dijk die Autorin: „Warum wolltest du ein Buch schreiben?“ Ihre Antwort: „Ja, weil es hier so schön ist.“ Und weiter: „Ich kann nicht so super langlaufen, aber es hat so was Befreiendes. Trotzdem hab‘ ich mich drüber getraut.“ Der Truckerhaus-Leiter und Gestalter zum Inhalt des Bandes: „Es geht nicht nur ums Langlaufen, sondern das Buch befasst sich mit Gutenbrunn und Bärnkopf, vor allem mit der Geschichte. Es sind viele alte Bilder drin – zum Beispiel ein Bild von Bärnkopf, wo noch nicht einmal die Volksschule drauf ist.“

Kulturgeschichtlicher Blick auf Gutenbrunn

Mella Waldstein erläuterte weiter: „Es ist auch ein kulturgeschichtlicher Blick auf Gutenbrunn. Ich dachte, es wird eine Broschüre, und ich war überrascht, dass ein ganzes Buch daraus wurde.“ Erwin van Dijk ergänzte: „Eine Rolle im Buch spielen die Geschichten dahinter. Ein Thema ist auch die Kunst – Bilder von Castell und Traunfellner sind drinnen.“ Auch die Gemeinde Bärnkopf sei im Buch vertreten. Er dankte der Gemeinde Gutenbrunn mit Bürgermeisterin Adelheid Ebner und Herbert Lackner aus Bärnkopf für die Unterstützung. Die meisten der überwiegend historischen Bilder und der aktuellen Fotos stammen u. a. aus den Archiven der Familie Juster, der Marschall-Stuben und von Herbert Lackner sowie aus dem Privatbesitz. Dazu kommen eben Holzschnitte bzw. Aquarelle von Franz Traunfellner, Bertram Castell und Leopold Schmid.

Antworten auf spannende Fragen

Warum kam das Langlaufen ins Waldviertel? Was ist ein Loipenflüsterer? Wo finden 12-Stunden-Rennen statt? Auf welcher Loipe fuhren vor 100 Jahren Züge? Warum fühlen sich Finnen im Weinsberger Wald heimisch?

„Spuren im Schnee“ ist eine reich bebilderte Geschichte des Langlaufens und deren Waldviertler Pioniere, die seit über 50 Jahren die Loipen präparieren, Gäste bewirten, Wettkämpfe organisieren und in Sportvereinen engagiert sind. Darüber hinaus beleuchtet das Buch die Geschichte des Waldes und seiner Bewohner.

Als Weihnachtsgeschenk kann man das Buch zum Preis von 15 Euro im Webshop (www.truckerhaus.at) bestellen oder man kann es im Truckerhaus-Museum mitnehmen.

