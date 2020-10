Die Privatbrauerei Zwettl und die für sie tätigen Hopfenbauernfamilien freuen sich über die erfolgreich eingebrachte Ernte 2020. Die gute Qualität des Hopfens ist für die Waldviertler Brauerei besonders wichtig, bezieht sie doch ihre Rohstoffe nahezu ausschließlich aus der Region.

„Das haben wir immer schon getan, aber heuer merken wir besonders, dass die regionale Herkunft der Produkte den Kunden wichtig ist. Wir erleben einen neu aufflammenden Lebensmittel-Patriotismus, und erkennen die zunehmende Bedeutung, Rohstoffe und deren Weiterverarbeitung lokal handhaben zu können“, sagt Zwettler-Bier Eigentümer Karl Schwarz. Er freut sich, „dass viele Österreicherinnen und Österreicher nun noch bewusster auf heimische Produkte setzen“ und ergänzt: „Genuss aus der Heimat ist nur dank der Arbeit vieler Bauernfamilien möglich.“

2020 gedieh der Hopfen besonders gut, bildete unzählige Dolden und führte sowohl in Qualität als auch Menge zu einem attraktiven Ergebnis. In Summe wurden heuer rund um die Braustadt Zwettl 23.400 Kilogramm verschiedener Hopfensorten geerntet – in vielteiliger Arbeit, wie Hopfenbauer „der ersten Stunde“ Sepp Fröschl beschreibt: „Bei der Ernte sind viele Hände gefragt, da der Hopfen rasch verarbeitet werden muss.“

Überhaupt ist die Kulturpflanze Hopfen eher eine Diva unter den Gewächsen, gedeiht sie doch nur unter speziellen Bedingungen und an ausgewählten Orten in Österreich – eine (von dreien) ist das nördliche Waldviertel. „Wir im Waldviertel sind in der glücklichen Lage, alle Rohstoffe für unser Bier so gut wie vom Kirchturm aus sehen zu können“, sagt Karl Schwarz. Seine Vorfahren haben den Grundstock dafür gelegt, dass die Brauerei alle Rohstoffe aus unmittelbarer Umgebung beziehen kann. „Mein Dank gilt den Bauernfamilien, die uns nicht nur mit wertvollen Rohstoffen und Lebensmitteln versorgen, sondern auch das Land in der gewohnten Schönheit erhalten.“

Die schöne Unbekannte "Humulus lupulus"

Der Hopfen (humulus lupulus) ist den meisten wohlvertraut vom Biertrinken: Er ist die Zutat, die das Bier herb macht und ihm Aroma gibt, außerdem ist er auch für die Haltbarkeit des Bieres mitverantwortlich. Für das Bierbrauen werden nur Teile der weiblichen Hopfenpflanze – die Dolden – verwendet. Der Hopfen gehört botanisch zu den Hanfgewächsen. Die Kletterpflanze mit den zackigen Blättern und hübschen grüngelben Zapfen – den Dolden – rankt sich an den Gerüstanlagen hoch und wächst vorwiegend während der Nacht. Der Waldviertler Hopfenanbau umfasst aktuell zwölf Gärten mit einer Gesamtfläche von 15 Hektar.