Neujahrsempfang live und vor Ort in Zwettl

Es ist die große Zeit der Rück- und Ausblicke. Beim großen Neujahrsempfang der Gemeinde im Zwettler Stadtsaal wurde das neue Jahr gebührend eingeleitet, aber auch ein umfassender Blick auf die Highlights des Vorjahres geworfen. Für Bürgermeister Franz Mold zählten dazu etwa das Bezirksfest anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ im Sommer oder der Titelgewinn der „Nordmänner“ in der „Austrian Volley League“.

Alle Akteure und Ehrengäste des Zwettler Neujahrsempfangs auf einem Bild. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

„Es war ein Jahr, geprägt von Corona, Krieg und Verwerfungen am Energiemarkt, in dem trotzdem zahlreiche Projekte umgesetzt werden konnten“, betonte Mold. Der Bürgermeister hob dabei die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der neuen Trinkwasserleitung Krems-Zwettl sowie die große Straßensanierung in Rudmanns hervor.

Auch die Stadträte blickten kurz für ihre jeweiligen Ressorts auf 2022 zurück. Anne Blauensteiner führte die Modernisierung des Modehauses Boden sowie den Grundstein für das „Hotel zum Brauhaus“ als Positivbeispiele für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt an. Gerald Knödelstorfer erzählte von der Dachsanierung des Bauhofes inklusive neuer PV-Anlage. In Sachen grüner Energie war es auch für Silvia Moser ein Rekordjahr. 95 Heizkessel seien 2022 getauscht worden und 150 PV-Anlagen wurden gefördert.

Der Bürgermeister stellte wiederum die wichtigen Vorhaben des neuen Jahres vor. „Der Ausbau der Kinderbetreuung ist im vor uns liegenden Jahr auch in Zwettl ein besonderer Schwerpunkt“, verkündete Mold im Rahmen der Kinderbetreuungsoffensive bis 2024 des Landes NÖ. Daneben beschäftige auch das Thema Energiesparen gerade viele Köpfe. Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung liege das Ziel heuer beim Austausch von 500 Lichtpunkten.

Weiters stehe Blackout-Vorsorge, Glasfaser-Ausbau sowie die Umfahrung Merzenstein 2023 im Fokus. Letzteres Projekt befinde sich gerade in der Trassenfindungsphase. Ein weiteres Ziel sei laut Mold, zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für Pflegekräfte zu schaffen. Dabei verkündete der Bürgermeister auch gleich die große Nachricht, dass die Stadt zum Schuljahr 2024/25 eine höhere Lehranstalt für Pflege- und Sozialberufe bekommen wird (siehe Seite 12).

Zudem wurden einige Gemeindebürger mit Ehrenzeichen ausgezeichnet. Hannes Ziselsberger, der Direktor der Caritas Diözese St. Pölten, erhielt außerdem die Goldene Ehrennadel der Stadtgemeinde.

