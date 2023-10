Zum 50er als Geschenk ein Benefizkonzert in Ottenschlag

Zahlreiche Besucher hörten sich am vergangenen Sonntag den Musikreigen in der Pfarrkirche Ottenschlag an und spendeten danach großzügig. Die Trachtenkapelle wurde von Wolfgang und Eva Hackl sowie Simone Gölß dirigiert. Den Unionchor leitete Alexandra Jäger. Die Geldspenden wurden gemeinsam mit den Obleuten Lukas Haider-Stern und Carmen Roth an den Pfarrer übergeben. Andreas Hofmann spendet den Reinerlös für das Heimprojekt der Missionare „Diener der Armen“ in Cusco, Peru.