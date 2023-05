Eintauchen in die irische Kultur

Eine aufregende und lehrreiche Sprachwoche in Bray, einem Vorort Dublins, erlebten 46 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen des Gymnasiums Zwettl gemeinsam mit dem Begleitlehrerteam unter der Leitung von Barbara Schachinger.

Am Nachmittag unterrichteten Native Speakers die Jugendlichen an einer irischen Schule, wobei die Pausen begeistert zur Entspannung am Meer genutzt wurden. Am Vormittag brachen alle zu gemeinsamen Exkursionen auf, um unter anderem Dublin, Kilkenny, Wicklow und Glendalough, das Tal der zwei Seen mit einer berühmten Klosteranlage, zu erkunden. Ein Highlight der Reise war der Besuch des Auswandererschiffes Jeanie Johnston, wo die Schüler beeindruckende, aber auch beklemmende Details über die irische Hungersnot und die dadurch bedingte Emigration nach Amerika erfuhren.

Besonders spannend war es für die Teilnehmer, bei irischen Gastfamilien untergebracht zu sein, da sie auf diese Weise die irische Kultur, Sprache und Lebensweise hautnah miterlebten. Die Offenheit für Neues und das aktive Interesse an allen Programmpunkten machten sich bezahlt, und so konnten alle um viele Erfahrungen reicher und mit viel neuem Wissen im Handgepäck die Heimreise antreten.

