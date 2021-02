Das Tragen der FFP2-Maske ist derzeit Pflicht. Damit soll verhindert werden, dass Aerosole mit Virenpartikeln in die Nasen anderer Personen gelangen. Besonders gut schützt eine solche FFP2-Maske auf glatt rasierter Haut. Das stellt für eine Bevölkerungsgruppe ein großes Problem dar – nämlich für die Bartträger.

„Auch wenn die Pandemie noch so lange dauert, der Bart bleibt“, erklärt Tischler Andreas Rabl. Er trägt Vollbart. Das Maskentragen ist er in seinem Beruf gewohnt: „Ich habe ja oft eine Staubmaske oben, das ist kein Problem.“ Auch mit der FFP2-Maske gibt es keine Probleme, einzig die Optik stimmt nicht immer: „Das ist wie wenn du mit langen Haaren eine Haube trägst: Da ist der Bart komplett zerdrückt“, erklärt Rabl. Mit 16 Jahren begann er, seinen Bart wachsen zu lassen. Nach zwei gescheiterten Versuchen wurde dann ein Vollbart daraus. Der Bart wurde auch zum Ritual: „Ich spiele Eishockey und habe ihn mir am Anfang immer stehen lassen, bis das Play-Of vorbei war.“ Den Frauen in seinem Bekanntenkreis gefalle der Bart aber nicht unbedingt, gibt Rabl zu: „Auch meine Frau mag ihn nicht. Aber für die paar Busserl, die im Jahr fallen...“, sagt er lachend. Gestutzt wird der Bart – auch in Coronazeiten – selbst mit der Schere, oder bei Barbier Mario Köck in Waidhofen.

„Auch wenn die Pandemie noch so lange dauert: Der Bart bleibt!“ Andreas Rabl

Der haarige Trend liegt bei Rabl in der Familie: Auch Vater Ernst ist für seinen Bart bekannt: Seine aufgezwirbelten Schneckerl sind bereits zum Markenzeichen geworden: „Ich rasiere mich auch während Corona nicht, da würden mich die Leute ja nicht mehr kennen“, sagt er.

Weil Stecker nicht passte, wuchs Bart

Ernst Rabl weiß genau, seit wann er Bart trägt: „1978 bin ich mit dem Motorrad zum ‚Idles of Man‘ nach England gefahren.“ Weil der Stecker für den Rasierer nicht in die englische Steckdose passte, wurde zehn Tage lang nicht rasiert: „Das war ein willkommener Anlass, den Bart stehen zu lassen“, erklärt Rabl und meint: „Die FFP2-Maske beeinträchtigt mich nicht so stark, als dass ich auf die Idee käme, meinen Bart deshalb zu schneiden.“

Letzte Rasur gab es

am Tag der Kündigung

Zuletzt nass rasiert hat sich der Zwettler David Schierhuber am 22. November 2012: „Das war der Tag meiner Kündigung. Da hat man das Büro des Chefs nur rasiert betreten dürfen“, erklärt er. Seither trägt er Vollbart, Probleme mit der FFP2-Maske habe auch er keine: „Das einzige Problem ist, dass der Bart am Abend dann aussieht, wie nach dem Wirtshaus“, sagt er lachend.

Er trimmt selbst, einmal alle zwei Monate besucht er einen Barbier. Dass die Friseure jetzt wochenlang nicht offen hatten, störte Schierhuber nicht. Und dass der Bart wegen Corona rasiert wird, komme nicht in Frage: „Das ist nie zur Debatte gestanden.“ Warum er überhaupt Bart trage? „Ich bin einfach zu faul zum Rasieren“, sagt er und lacht.

Einige Abstriche machte der Zwettler Fotograf Claus Schindler: Er stutzte seinen Bart, damit die Maske besser dichtet: „Das habe ich im Radio gehört. Ich trage den Bart seit der FFP2-Pflicht etwas kürzer“, erklärt er. Nach Corona soll der Bart aber wieder wachsen.

Ähnlich geht es auch Tobi Rudig, der mit Augenzwinkern sagt: „Ich bin ganz hörig auf die Bundesregierung und habe meinen Bart wegen der Maske gestutzt.“ Normalerweise trimme er mit Stufe sieben: „In Zeiten wie diesen aber mit eins“, sagt Rudig lachend. Eine Glattrasur komme aber auch für ihn absolut nicht in Frage. Etwas länger trägt sein Arbeitskollege Tom Weiss seinen Bart. „Ich möchte ihn nicht so stark stutzen wie Tobi, sondern will meinen Bart behalten“, erklärt Weiss. Er rasiere sich regelmäßig am Hals, damit die Maske eng anliegt. „Das geht sich aus. Ich werde den Bart in dieser Länge während der FFP2-Maskenpflicht behalten.“