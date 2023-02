Unfall in Neupölla Haidershofner prallte frontal gegen Baum

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

E in 48-Jähriger aus der Gemeinde Haidershofen (Bezirk Amstetten) musste nach einem Verkehrsunfall am 31. Jänner in der Gemeinde Neupölla in Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden.