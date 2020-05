Wie aktuell ihre Buchreihe einmal sein würde hat die unter dem Pseudonym M.E. Pandura bekannte Autorin nicht gedacht. „Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass es Hamsterkäufe geben würde, hätte ich das nicht geglaubt“, meint die Waldviertlerin.

Mit Ende April erschien der zweite Teil ihrer Reihe „Facing Goliath“, in der ein mutierter Tollwutvirus Menschen zu Kannibalen werden lässt. In diesem Teil wird sich aber zeigen, dass die Infizierten nicht die einzige Gefahr sind. Band drei werde zurzeit lektoriert und soll im Herbst erscheinen und auch der vierte und letzte Teil sei bald fertiggeschrieben. „Zwei, drei Kapitel fehlen noch“, erwähnt Pandura. Und wer von der Geschichte immer noch nicht genug bekommen kann, darf sich über einige zusätzliche Kurzgeschichten freuen, die vorerst jedoch nur als E-Book erscheinen werden.

Doch damit nicht genug, denn die Autorin ist produktiv. „Ich bin immer am schreiben“, sagt sie. Über einige Wochen hat sie auf Facebook Umfragen gestartet, bei denen ihre Fans zwischen zwei Themen abstimmen konnten. Zu dem Gewinner-Thema hat sie jeweils eine Kurzgeschichte verfasst, und so sind zehn Geschichten entstanden, die Pandura mit noch einer Bonusgeschichte herausbringt. Im April oder Mai soll der Kurzgeschichtenband erscheinen, den die Autorin diesmal im Eigenverlag herausbringt. Ihr derzeitiger Verlag sei nur ein kleiner Verlag, der gar nicht so viel publizieren könne, wie sie schreibe und einen anderen Verlag zu finden gestalte sich immer noch schwierig.

Nächste Fantasy-Reihe startet bereits im Herbst

Der Auftakt der nächsten Buchreihe der Waldviertlerin soll auch bereits im Herbst in den Bücherregalen landen. Damit verorte sich Pandura, nach ihrem Debüt, einem Liebesroman mit dem Titel „Write me a Lovesong“, und der Dystopie „Facing Goliath“ nun im klassischen Fantasy-Genre. „Es wird um eine mittelalterliche Fantasy-Welt gehen, die über Portale betreten werden kann, aber nur von jemandem mit Vorfahren von dort“, verrät die Autorin.