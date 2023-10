Die „Sportfreundlichste Schule des Landes“ kommt aus Zwettl

Die Verleihung des Sportgütesiegels in Gold erfolgte Ende September. Dieses Gütesiegel glänzt in Gold. Zusätzlich wurde der Wirtschaftsakademie Zwettl im Beisein von Bildungsdirektor Karl Fritthum, der Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Christoph Luisser der Titel „Sportfreundlichste Schule Niederösterreichs“ verliehen. Darüber freuten sich Direktorin Martina Dorfinger und Mario Huber, der als Lehrer auch die Sportwochen und Sportturniere organisiert.

Diese Sportwochen und die zahlreiche schulinternen Sportturniere, die Teilnahme an Schulwettkämpfen und nicht zuletzt die top gepflegten Sportstätten in unmittelbarer Nähe tragen dazu bei, dass die Herzen der Sportlerinnen und Sportler in der Wirtschaftsakademie Zwettl höherschlagen können.

Übrigens gepflegte Sportstätten: Durch finanzielle Unterstützung der Waldviertler Sparkasse Bank AG erstrahlen jetzt auch die Beachvolleyballplätze der Wirtschaftsakademie Zwettl in neuem Glanz. Nach der erfolgreichen Renovierung eines Platzes im Vorjahr erhielt nun auch der zweite Platz neue Netze und Begrenzungslinien. Dank gab es dafür für Manfred Füxl, dem Marketingleiter der Waldviertler Sparkasse. Er wurde auch für seine langjährige Unterstützung und die reibungslose Zusammenarbeit gewürdigt.