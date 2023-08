„Leben braucht Vielfalt“: Eröffnung der Fotoausstellung in Schönbach

Achtunddreißig zum Teil hochformatige Fotos sind bis 31. August im ersten Stock des ehemaligen Klosters zu bewundern. Fotografiert wurden sie von Julian Haghofer. Der Korb- und Handwerksmarkt in Schönbach bot das entsprechende Umfeld für eine würdige Eröffnung. Der große Besucheransturm am 15. August sorgte dafür, dass hunderte Schaulustige die Ausstellung besichtigen konnten. Julian Haghofer führte Interessenten durch die Ausstellung und erklärte seine Werke.

„Cafe DOWNTOWN“ in Rappottenstein geplant

Vereinsobfrau Kathrin Jungwirth stellte auf der Bühne im Klosterhof ihr Lebensprojekt vor. Vierzehn Kinder werden zurzeit vom Verein betreut. „In der Mission Inklusion haben wir schon zwei Mitarbeiter mit Down Syndrom in unserem Betonwerk eingestellt und integriert und im Herbst soll eine weitere Person folgen“, erzählte sie. Der nächste Schritt ist das „Cafe DOWNTOWN“ mit geplanten Standort in Rappottenstein. Bürgermeister Josef Wagner: „Das ist eine gute Gelegenheit, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen in die Gemeinschaft zu holen“. In dem Gastronomiebetrieb soll durch Lehre mit Teilqualifikation, bzw. mit verlängerter Lehrzeit jungen Menschen mit Down Syndrom eine Berufsausbildung im Bereich Tourismus angeboten werden.