Großes Programm beim Tag der offenen Tür in Echsenbach

Beim Tag der offenen Tür von Hartl Haus war am Wochenende wieder so einiges los. Die Besichtigung der Werkshallen mit vielen Programmpunkten und Infos rund ums Hausbauen zogen zahlreiche interessierte Besucher an. Zum ersten Mal zu sehen war dabei auch die neu eröffnete „Outdoor-Living-World“. In Kooperation mit Firmen wie Pernerstorfer aus Gföhl oder Pflastara aus Krems stößt Hartl Haus damit in den Bereich des Terrassenbaus und der Gartengestaltung vor.

Großes Thema war zudem die Finanzierung des Eigenheims. Gemeinsam mit „REALfinanz“ gab es Vorträge und alle Informationen dazu, wie es trotz gestiegener Baukosten funktionieren kann. Bei einer Kranfahrt konnte das volle Betriebsgelände aus schwindelerregender Höhe in Gänze erfasst werden. Zum Besucherhighlight wurde der Einbruchstest, der seit mehreren Jahren zum Fixprogramm gehört. Beim „Show-Einbruch“ wurden dabei Fenster auf Herz und Nieren getestet. Für Verpflegung sorgte der SC Hartl Haus.

