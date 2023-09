50 Jahre Kameradschaftsbund Sallingberg

Vollbild

Der Ortsverband Sallingberg des Kameradschaftsbundes feierte sein 50jähriges Bestandsjubiläum. v.l. Leopold Bock, Vizebürgermeisterin Cornelia Juster, Franz Tesar, Josef Pfleger, Franz Teuschl, Josef Sulzberger, Helmut Waidhofer, Klemens Kofler, Carina Bauer, Robert Reuberger, Benno Sulzberger, Josef Rieffer, Alois Binder und Josef Spindelböck Rund 150 Mitglieder des Kameradschaftsbundes, davon viele in Uniform waren am Marktplatz in Sallingberg angetreten. Ein buntes Bild mit vielen Fahnen war beim Hauptbezirkstreffen des Kameradschaftsbundes in Sallingberg zu sehen. Obmann Benno Sulzberger bei seiner Gedenkansprache vor dem Kriegerdenkmal. Ehrengäste beim 50Jahr Jubiläum des Kameradschaftsbundes Sallingberg waren v.l. Alois Binder, Franz Tesar, Josef Rieffer, Cornelia Juster, Klemens Kofler, Carina Bauer, Robert Reuberger, Leopold Bock und Josef Pfleger. Präsident Josef Pfleger bei seiner Festansprache. Gründungsmitglieder des Kameradschaftsbundes Sallingberg erhielten Ehrenurkunden überreicht v.l. Josef Pfleger, Franz Teuschl, Josef Sulzberger, Helmut Waidhofer, Robert Reuberger und Benno Sulzberger Bürgermeister Leopold Bock überbrachte Grußworte. Der Musikverein Sallingberg sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier. Hauptbezirksobmann Robert Reuberger bei seiner Rede. Ehrenpräsident Franz Tesar dankte für die vielen Arbeitsstunden, die von den Mitgliedern freiwillig, unentgeltlich und oft unbedankt erbracht wurden. Eine Aufstellung der Fahnen der einzelnen Orts- und Gemeindegruppen. Carina Bauer überbrachte die Grüße von Bezirkshauptmann Markus Peham. Aufmerksame Ehrengäste bei den Festansprachen v.l. Alois Binder, Josef Rieffer, Klemens Kofler, Carina Bauer, Robert Reuberger, Cornelia Juster, Franz Tesar und Leopold Bock. Bundesrat Klemens Kofler überbrachte Grußworte.

