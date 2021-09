Einblick in die Pläne für das Haus in der Landstraße 53 gewährte Besitzer Johannes Gutmann.

Das gesamte, noch erhaltene Ensemble steht unter Denkmalschutz. „Dieses erste Hochhaus aus dem Mittelalter, das gehört alles schon dem Denkmalamt. Ich darf es renovieren“, merkte Johannes Gutmann launig an. Ein Teil der alten Mauern und „die Reia“ (der leere Zwischenraum zweier benachbarter Häuser) sollen erhalten bleiben. Geplant sind fünf Ferienwohnungen, eine herrschaftliche Wohnung vorne, wo man auf den Stadtplatz hinuntersieht, und ein Gemeinschaftsraum für Seminare. Gutmann betrat 2012 zum ersten Mal das Haus der Hahn-Schwestern Maria und Rosa, denn vorher gewährten die beiden betagten Damen prinzipiell niemandem Zutritt. Die beiden wurden weit über 80 Jahre alt. Sie waren die Töchter des Borstenviehhändlers Johann Hahn, der nur einer Heirat mit wieder einem Schweinehändler zugestimmt hätte. Rosa verstarb vor zwei Jahren im Pflegeheim. Als damals für die Pflege der beiden Frauen Geld gebraucht wurde, haben die Nachkommen das Haus verkaufen müssen. Mit seinem Anbot von 150.000 Euro war Johannes Gutmann der Bestbieter.

„Das Gebäude hat mich schon immer interessiert, weil die Giebelmauer deutlich in die Stadtflucht hängt“, gesteht der neue Besitzer. Seine Überlegung: „Was hat Zwettl zu bieten außer dem Naturgenuss im Zwettltal und seiner einzigartigen Geschichte? Viele Dinge sind noch da, die es zu erhalten gilt.“

Bei der Führung besichtigten die Gäste interessante Elemente des Anwesens, über das Restaurator Ralf Wittig ein dickes Bauprotokoll erarbeitet hatte. Insgesamt gab es ein Plumpsklo und ein „Herzerlklo“ sowie zwei Wasseranschlüsse.

Rauchküche, Kachelofen und ein Wandsafe

Interessant der wunderschön gelegte, zwölf Meter tiefe Brunnen mit vier Meter Wasserstand. Im straßenseitig gelegenen Vorderhaus, im 15. bis 16. Jahrhundert erbaut, lag die von den beiden Frauen genutzte Wohnung. Es gehörte unter anderem eine Stube mit Rauchküche, Kachelofen und Wandsafe dazu. Das Haus hatte einen Keller und erhielt Mitte des 19. Jahrhunderts einen neuen Dachstuhl. Das Hinterhaus, der ehemalige Wirtschaftstrakt, stammt in seinem Kern aus der Zeit um 1400. Dort befindet sich auch eine rauchfreie Küche.

Ein besonderes Zimmer weist Stuckausstattung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Der Garten zwischen den beiden Häusern reicht bis zur Stadtmauer und ist total verwachsen. An der Außenansicht fällt eine Freitreppe auf. In den vergangenen zwei Jahren erweiterte Johannes Gutmann den Besitz durch den Kauf zweier Gärten, zwischen Stadtmauer und Mühlbach gelegen, auf 1.200 m². Charly Blümel hielt die „alten Zustände“ in Aquarellen fest.