Im Rahmen der Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ – eine Kooperation zwischen dem Land, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“ – entsteht ein neuer Spielplatz in Hausbach.

„Das Besondere an der Aktion ist, die zukünftigen Nutzer aktiv in die Planung und auch Umsetzung des Spielplatzes in Hausbach miteinzubeziehen“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Da die Planung des neuen Freiraumes nun abgeschlossen ist, geht es bereits in die Umsetzungsphase.

Bei der Realisierung der Projekte wird insbesondere auf die naturnahe Gestaltung unter Berücksichtigung der „Natur im Garten“ Kernkriterien geachtet. Zu diesem Thema fand kürzlich die „Pflanz-Werkstatt“ unter Anleitung der NÖ Familienland GmbH, dem Projektteam Spielplatzbüro, statt.

Engagierte Eltern der Projektgruppe waren vor Ort, um den rund 25 Kindern unter die Arme zu greifen. Martina Strobl von der NÖ Familienland GmbH und Lieselotte Jilka von der Aktion „Natur im Garten“ erklärten den Kindern die Gestaltungsskizze und zeigten ihnen die zu bepflanzenden Plätze. Nach einer kurzen Werkzeug-Einschulung und erster, gemeinsamer Pflanzung machten sich die Kinder eifrig ans Werk und setzten alle Pflanzen ein. Das gemeinsame Eingießen der frisch gepflanzten Sträucher war eine weitere Aktion.

„Wir freuen uns, dass die Mitbeteiligungsprojekte im Rahmen der Förderaktion bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen so gut ankommen und sie ihren zukünftigen Treffpunkt ein großes Stück weit selbst mitgestalten konnten“, so Bürgermeister Karl Elsigan.

Die Eröffnung des neuen Spielplatzes ist für 2019 geplant.