„Die Hegeschau ist der Erntedank der Jägerschaft“, meinte Bezirksjägermeister Manfred Jäger am Samstag, 25. März, im Gasthof Renner in Ottenschlag. Dabei wurden die Ergebnisse des letzten Jahres besprochen und die getätigten Abschüsse bewertet. Die Themen Klimawandel, afrikanische Schweinepest und Wolf waren in den Gesprächen stark vertreten. Durch den ständigen Auftritt des Wolfs waren in der Region massive Rückgänge beim Rot- und Rehwild zu verzeichnen.

Der Rückgang von 35 % beim Abschuss von Wildschweinen beunruhigt die Jägerschaft nicht, weil 2022 ein starkes Mastjahr bei Eiche und Buche war. Die Anzahl der Interessenten für die Jagdausbildung ist stark gestiegen, wobei ein großer Frauenanteil zu beobachten war. Bei der Hegeschau wurden einige Personen geehrt, die bereits seit vierzig, beziehungsweise fünfzig Jahren die Jagd ausüben.

