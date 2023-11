Fundort Buchers: Elisabeth Pummer als Schussopfer identifiziert

Wie die Landespolizeidirektion NÖ gegenüber der NÖN bestätigte, wurde die Frau, die vorige Woche auf einem tschechischen Friedhof nahe der tschechisch-österreichischen Grenze gefunden wurde, als Elisabeth Pummer identifiziert. Die LPD berichtet, dass eine Meldung zur Abgängigkeit Pummers eingegangen sei, ziemlich zeitgleich sei eine Meldung der tschechischen Polzei eingegangen, dass am 28. Oktober eine tote Frau aufgefunden wurde, die als Elisabeth Pummer identifiziert wurde. Laut LPD wurde die Todesursache von den tschechischen Kollegen ermittelt: Die Tote wies eine Schussverletzung am Kopf auf, Fremdverschulden sei nicht ausgeschlossen. Daraufhin hat - wie berichtet - das Landeskriminalamt NÖ die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen aufgenommen. Die Todesumstände sind noch laufende Ermittlungen.

Erschütterung beim Bucherser Heimatverein

Tief betroffen über den tragischen Frauenmord zeigt sich der Obmann des Bucherser Heimatvereines Erich Altmann. Er kannte sowohl das Opfer als auch den mutmaßlichen Täter. (bucherser-heimat-verein.at)

„Elisabeth Pummer hat in ihrer Funktion als Landeskommandantin für Niederösterreich des Drachenordens Ordo Equestris Draconis (drachenritter.at) für die traditionellen Friedensmessen dieses Ordens einen Veranstaltungsort gesucht und ist auf Buchers gekommen. Seither unterstützte sie unseren Verein mit großem Engagement und half immer wieder bei unseren Veranstaltungen in Buchers mit. Das tat auch David Glinserer“, sagt Erich Altmann gegenüber der NÖN. Glinserer war der Tatverdächtige und wurde im Zuge einer großangelegten Fahnung tot aufgefunden. Sowohl Pummer als auch Glinserer waren laut Altmann sehr nett und engagiert: „Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass so etwas Tragischen passieren würde.“

Erschossene Frau am Friedhof in Buchers von Wanderer entdeckt

Erst am vergangenen Sonntag lud der Bucherser Heimatverein zum traditionellen Kirchenkaffee in die Bucherser Kirche. „Da hat mir eine Freundin von Elisabeth erzählt, dass diese seit einigen Tagen abgängig und auch am Handy nicht erreichbar sei. Noch an diesem Abend habe ich dann selber versucht, Elisabeth anzurufen. Sie meldete sich aber nicht. Wenig später erhielt ich einen Rückruf von ihrem Handy. Es war ihre Mutter am Telefon, die mir von der Anwesenheit der Kriminalpolizisten und dem Mord an ihrer Tochter erzählt hat. Es war ein großer Schock“, betont Altmann.

Als die Leiche von Elisabeth Pummer, die erst im heurigen Mai eine Friedensmesse des Drachenordens organisiert hat und seither öfters in Buchers war, am Friedhof der ehemaligen Ortschaft Buchers gefunden wurde, war Erich Altmann noch mehr geschockt. „Bei unserem Pfarrcafe haben wir gewusst, dass es einen Leichenfund gegeben hat, aber dass es sich um Elisabeth Pummer handelte, nicht.“ Man erzählte, dass ein tschechischer Wanderer die Leiche entdeckt haben soll. Sie sei mit Laub abgedeckt worden, „der starke Wind soll das Laub aber verweht haben, und so konnte die tote Frau entdeckt werden“.

Am Samstag sei das Areal des Friedhofes in Buchers von der Polizei abgesperrt gewesen. „Das hat man von der Kirche aus gesehen.“ Am Allerheiligentag sei aber der Besuch der teilweise verfallenen Gräber am aufgelassen Friedhof problemlos möglich gewesen. Der Bucherser Heimatverein mit Obmann Erich Altmann will auf jeden Fall Elisabeth Pummer, die auf so tragische Weise aus dem Leben gerissen worden ist, gedenken. „Wir werden am Begräbnis teilnehmen und überlegen schon, ob wir ihr eine Gedenkschrift widmen. Sie hat uns sehr unterstützt und deshalb hat sie sich das auch verdient.“