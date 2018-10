Anlässlich der Freiwilligenmesse in St. Pölten stellt die NÖN ehrenamtlich engagierte Menschen aus dem Bezirk vor. Ein Paradebeispiel dafür ist Josef Schaden, der seit 2009 das Bildungs- und Heimatwerk Schweiggers leitet und darüber hinaus als BhW-Vorsitzender für das Waldviertel tätig ist.

Nach einem Lehrgang über kommunales Bildungsmanagement habe er damals „ein wenig reingeschmeckt in das Ganze“, so Schaden. Bei dem Lehrgang habe er schnell gemerkt, was auf regionaler Ebene im Bereich der Erwachsenenbildung alles möglich sei. „Ich habe mir dann ein paar Gleichgesinnte gesucht, denn ich bin kein Einzelkämpfer. Wenn man miteinander etwas macht, tragen das auch mehr Hände mit“, sagt Schaden.

Wir haben tolle Leute in den Gemeinden, die selber Experten auf ihrem Gebiet sind.BhW Vorsitzender für das Waldviertel, Josef Schaden

Er möchte mit dem BhW Unterstützung und Struktur bieten, um Bildungsveranstaltungen vor Ort zu organisieren. „Besonders wichtig ist mir, dass man für solche Events nicht weit in Großstädte fahren muss“, so Schaden.

Diese Regionalität schlägt sich auch bei den Vortragenden nieder. Obwohl Schaden immer wieder Vorträge mit Promis wie der Fernsehmoderatorin Christa Kummer organisiert, steht auch hier das Regionale im Vordergrund: „Wir haben ganz viele Leute in den Gemeinden, die auf ihrem Gebiet wahre Experten sind“, sagt Schaden.

Gerade dieses Engagement in den verschiedensten Vereinen sei es auch, was Schweiggers von Großstädten unterscheidet. Um einen Beitrag zu leisten, engagiert sich Schaden, der auch Vizebürgermeister der Marktgemeinde ist, nebenbei in vielen Arbeitskreisen, in der Erdäpfelwelt, im Gemeindemuseum und in der Topothek.

„Es möglichst schwer machen, wegzuziehen“

Auch beruflich verbindet ihn viel mit Schweiggers: Seit er 15 Jahre alt ist, arbeitet er in der Raika-Filiale: „Früher bin ich mit dem Rad gefahren, dann mit dem Moped“, sagt er lachend. Mittlerweile ist der 58-Jährige seit 16 Jahren Bankstellenleiter.

Was seine Motivation als engagierter Freiwilliger beim BhW sei? „Es freut mich, wenn Leute kommen und sagen: ‚Super, was wir hier vor Ort haben.‘“

Außerdem sei ein wenig Egoismus mit dabei: „Ich möchte ja, dass meine Kinder in Schweiggers bleiben. Mit einem Veranstaltungsangebot möchte ich es ihnen möglichst schwer machen, von hier wegzuziehen“, sagt Schaden lachend.