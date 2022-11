Heisse Asche im Kübel Schweiggers: Auto und Mülltonnen in der Garage wurden Raub der Flammen

H eiße Asche in einem Plastikkübel dürfte am 20. November zu einem nächtlichen Brand in einer Garage in Schweiggers geführt haben. Auch das darin abgestellte Auto wurde stark beschädigt.