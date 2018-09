Aus "Käferholz" im Waldviertel wird Naturwärme .

Im Waldviertel sollen noch in diesem Jahr 5.000 Schüttraummeter "Käferholz" in Naturwärme für die Kunden in der Region verwandelt werden. Die EVN wolle damit Waldbesitzer im Waldviertel unterstützen, teilte der Versorger am Freitag mit. Sammelpunkt sei das EVN Biomasseheizwerk Allentsteig.