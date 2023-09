Das Power-Paar aus Marbach am Walde

Es ist gefühlt einfacher, die Funktionen, die Hermine Hackl noch nicht inne hatte, aufzuzählen, als ihre tatsächlichen Ämter. Eine kleine Auswahl: Vizepräsidentin vom ÖAMTC und vom Verein zur Förderung des Waldes, Präsidentin vom Ökosozialen Forum NÖ und von Wald.zeit Österreich, dessen Vereinsgründerin sie auch war, und so weiter und so fort. Sie ist Trägerin des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, hat den Hans-Kudlich- und den Eduard-Hartmann-Preis erhalten und wurde als Waldbotschafterin ausgezeichnet.

Zuletzt leitete Hermine die Forstliche Ausbildungsstätte in Traunkirchen OÖ. Detail am Rande: Zum Geburtstagsfest war auch Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl gekommen. Hermine wollte diesem den NÖN-Bericht über das Geburtstagsfest zeigen, doch er winkte ab: „Den hat mir bereits Innenminister Gerhard Karner bei einem Besuch gebracht.“

Ihre Leidenschaft gehört dem Wald

Geboren wurde Hermine Hackl in Graz, sie studierte Landwirtschaft, Theaterwissenschaften und Afrikanistik. Parallel zum Studium absolvierte sie mehrere Kurse, etwa für Maschinenbau oder Betriebstechnik. Mit dem Titel Magister der Philosophie schloss sie ihre Ausbildung ab. Sie war unter anderem Direktorin des UNESCO-Biosphärenparks Wienerwald sowie bei Agrarmarkt Austria für das AMA-Gütesiegel zuständig. Ihre Leidenschaft gehört dem Wald und allem, was damit zu tun hat, sowie dem Bücher Schreiben. Sie ist Autorin bzw. Mitautorin mehrerer Bücher. Derzeit ist neben vier anderen laufenden Projekten wieder eines in Arbeit. Zu guter Letzt singt sie auch im Kirchenchor Marbach.

Richard Hackl wurde in Marbach am Walde geboren und ist seit 2006 mit Hermine verheiratet. Er studierte an der Universität für Bodenkultur Forstwirtschaft und an der Johannes-Kepler-Universität in Linz Finanzmanagement. Weiters absolvierte er Theologische Kurse sowie die Konzessionsprüfungen Gastronomie, Immobilienmakler und Ziviltechniker für Forstwirtschaft,

30 Jahre lang leitete er die Windhag-Stipendienstiftung Forstamt Ottenstein als Forstdirektor und war knapp 20 Jahre lang Wirtschaftsdirektor im Stift Altenburg sowie fünf Jahre im Stift Geras. Derzeit ist er Wirtschaftsdirektor in den Stiften Zwettl und Kremsmünster sowie Wirtschaftsberater in den Stiften Engelszell und Vyssi Brod in Tschechien. Zu seinen Hobbys gehören die Jagd und die Theologie, insbesondere die Spiritualität. Trotz ihrer Umtriebigkeit genießen Hermine und Richard Hackl ihre karge Freizeit im stilvollen und wunderschön gemütlich eingerichteten Haus aus in Marbach. Das Haus ist natürlich aus Holz gebaut.