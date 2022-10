Neuer Auftritt: Kleinregion umbenannt

Es heißt nicht mehr „ASTEG“, sondern „Herz des Wald4tels“. Seit geraumer Zeit präsentiert sich die Kleinregion mit neuem Namen. Schrittweise wird die neue „Marke“ nun auch optisch etabliert.

Im Rahmen des Advents in Schwarzenau am 19. November soll das neue optische Gewand offiziell präsentiert werden. Die Kleinregion lädt dazu ins Schloss Schwarzenau ein. In Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur sind künftig zahlreiche Werbemaßnahmen geplant, um die fünf Gemeinden und den TÜPl als Rad-Genuss-Region touristisch zu positionieren. Neben neuen Broschüren, Foldern und Freizeitkarten wird es auch einen modernen Online-Auftritt geben.

Die Gemeinden Allentsteig, Schwarzenau, Echsenbach, Göpfritz an der Wild und Pölla sowie der Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPl) liegen nicht nur inmitten des Waldviertels, jetzt heißen sie auch so: „Herz des Wald4tels“. Ursprünglich hieß die 2006 gegründete Kleinregion ASTEG. Durch die Aufnahme von Pölla im Jahr 2018 war dieser Name nicht mehr ganz passend, da er sich aus den Anfangsbuchstaben der Gemeinden und dem TÜPl zusammensetzt. Gemeinsam mit LEADER Kamptal und NÖ.Regional wurde deshalb im Vorjahr das LEADER-Projekt „Rad-Genuss-Region ASTEG“ entwickelt, welches nun erste Ergebnisse zeigt. „Wir waren alle nach einem intensiven Diskussionsprozess einstimmig der Meinung, dass ,Herz des Wald4tels‘ am besten das ausdrückt, was wir sind,“ sagt Regionsobmann Karl Elsigan.

