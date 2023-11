Service-Leiter verabschiedet sich in Groß Gerungs

Bereits im Jahr 1984, ein Jahr nach dem das kardiologische Rehabilitationszentrum eröffnet wurde, begann Thomas Prinz als stellvertretende Leitung der Abteilung Service im Haus. Seit 1991 leitete er mit viel Engagement und Herzlichkeit die Abteilung Service. Thomas Prinz engagierte sich zudem in der Lehrlingsausbildung, 1992 absolvierte er die Lehrlingsausbilderprüfung. Zudem war Prinz seit 1991 aktiv als Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen in den Berufen Koch, Restaurant- und Gastronomiefachkraft tätig. Unter seiner Obhut reiften in den vielen Jahren über 100 Lehrlinge zu qualifizierten Nachwuchskräften heran und profitierten von seinem fachlichen Know-how in der Gastronomie.

Auch im Betriebsrat nahm Thomas Prinz einen hohen Stellenwert ein. Seit 1990 war er aktiv im Betriebsrat beteiligt, 2009 übernahm er den Betriebsratsvorsitzenden. Als begeisterter Skifahrer und Sportler organisierte Thomas Prinz zahlreiche Veranstaltungen für Mitarbeiter, wie Betriebsausflüge, Wandertage und Feierlichkeiten.

Mit seiner offenen, sympathischen Art hatte er einen guten Draht zu allen Mitarbeitern des Hauses. „Die Herzlichkeit, welche im Haus gelebt wird, wird mir besonders in Erinnerung bleiben. Aktiv an Veranstaltungen für unsere Mitarbeiter, aber auch Patienten und Gäste mitzuwirken, hat mir große Freude bereitet, das Organisieren von Events war eine meiner großen Leidenschaften!“, denkt Thomas Prinz an fast 40 Jahre im Haus zurück und weiter: „Ich bedanke mich von Herzen bei allen Mitarbeitern für die großartige Zusammenarbeit und wünsche alles Gute für die Zukunft.“

„Ich möchte mich bei Thomas Prinz ganz herzlich bedanken, sowohl für das Engagement in der Lehrlingsausbildung als auch für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung“, betonte Geschäftsführer Fritz Weber bei der Verabschiedung.

Andrea Dorr übernimmt nun die Leitung der Abteilung Service, sie selbst ist ebenfalls seit vielen Jahren im Haus beschäftigt und seit 2012 Stellvertretende Leitung Service.