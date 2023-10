Schauspiel der partiellen Mondfinsternis durchs Teleskop zu beobachten

Heute in den Abendstunden beginnt das Schauspiel der partiellen Mondfinsternis. Genau zu beobachten ist es im Astronomischen Zentrum Martinsberg durch das Teleskop. Ab circa 21 Uhr wird der Kernschatten der Erde über den Vollmond streifen und ihn bis zu zwölf Prozent verfinstern. Der Höhepunkt der partiellen Mondfinsternis wird heute gegen 22.45 Uhr sein. AZM-Obmann Michael Jäger ist zuversichtlich, dass der Himmel frei werden und die Mondfinsternis gut zu beobachten sein wird. „Es gibt zwei Wetterprognosen, die wir beobachten“, so Jäger. Zwischendurch können heute am Abend auch die Planeten Jupiter und Saturn durch eines der Teleskope beobachtet werden. Das AZM Martinsberg blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Rund 1.000 Interessierte begrüßte das AZM bereits heuer. Beobachtung der partiellen Mondfinsternis (Bedeckung ab 21:00 Uhr) – dazu: <br>Beobachtung der Planeten Saturn und Jupiter<br><font color=red>Diesjähriges Saisonende am AZM!</font> – Astronomisches Zentrum Martinsberg (azm-sternwarte-orion.at)