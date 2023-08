Bei der „Hofroas“ in Grafenschlag präsentierten sich elf Betriebe

Weit über tausend Besucher folgten der Einladung von Gabi Walter und ihrem engagierten Team des Dorferneuerungsvereins. Zu Fuß, mit dem Rad, dem Shuttlebus oder dem Auto absolvierten sie bei schönstem Wetter die 10 Kilometer lange Strecke zwischen diesen besonderen landwirtschaftlichen Betrieben. Sie bekamen dabei viel zu sehen und hören, waren oft überrascht und wurden kulinarisch bestens versorgt. Die Besucher erlebten an diesen zwei Tagen eine wundervolle „Hofroas“ in Grafenschlag.

Mangalizaschweine, Gänse und Fische

Mangalizaschweine und rosa Freilandschweine werden auf der Farm von Nicole Wagner im Freigehege gehalten. Johann Eigner erzählte in seinem Biohof über die Mutterkuhhaltung, das Jungrindfleisch und die Schlachtung am Betrieb. Die automatisierte Melktechnik eines sogenannten Melkroboters konnten die Besucher bei der Familie Huber besichtigen. Klemuwa - das kleinste Museum des Waldviertels - wurde von der Familie Walter am ehemaligen Bahnhof von Langschlag liebevoll eingerichtet. „Gans natürlich leben im Gänseparadies“ heißt es für die tierischen Bewohner des Biobetriebs Hausmühle der Familie Steininger. Christa und Tina Reich präsentierten in der Marktmühle alles rund um den Fisch.

Wagyurinder, Merinoschafe und Alpakas

Die prächtigen Wagyu-Angus-Galloway-Rinder konnten die Besucher am Biohof Riß bewundern. Bei der Merinozucht Schönhofer in Kleinnondorf konnte man einem Schafscherer bei seiner Arbeit zusehen und eine Hütehunde-Vorführung erleben. Zahlreiche Alpakas leben am Hof von Maria und Alexander Hahn die ganztägig Hofführungen anboten. Wildschmankerl genossen die Besucher am Hof von Gerhard und Bernadette Zainzinger in Wielands. Sehr ruhig und gelassen sind die Hochlandrinder die am Hof der Familie Honeder aufgezogen werden.