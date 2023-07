Generalversammlung des Fördervereins in Niedernondorf

Das Ausbildungszentrum Niedernondorf ist zurzeit voll ausgelastet. Es besteht sogar eine Warteliste.„Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass mit unserer Unterstützung Menschen jegliche Alters, am besten mit einem Berufsabschluss ausgestattet wieder einen Arbeitsplatz finden“, so Sonja Zwazl, die frühere Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Gründerin und Obfrau des Vereins. Das Herzensprojekt von Zwazl kann schon auf beträchtliche Erfolge hinweisen. Mehrere Teilnehmer haben bereits eine Lehrabschlussprüfung geschafft. Einige konnten eine Lehre beginnen und etliche haben einen Arbeitsplatz gefunden. „Mein besonderer Dank gilt den Betrieben aus der Region, welche die wichtigen Praktikumsplätze für unsere Teilnehmer zur Verfügung stellen“, stellte Geschäftsführer Thomas Göschl in seinem Bericht fest. Aus diesen Praktika entstehen manchmal feste Arbeitsverhältnisse.

Zimmer vorhanden

Vor zehn Jahren hat die Wirtschaftskammer Niederösterreich das Haus in Niedernondorf angekauft und in den darauffolgenden Jahren mit Unterstützung vieler Betriebe renoviert. Seit 2021 können die Teilnehmer die Räumlichkeiten nutzen. Geboten wird Berufsorientierung, Bewerbungstraining, Vermittlung von bedarfsorientierten Fachinhalten, praktisches Arbeitstraining sowie Aktivierung und Stabilisierung. Das Projekt hat vier Betätigungsfelder, das sind Gastronomie, Kreativräume (Holzbau, Metallbau), Hausservice sowie Garten und Grünflächenbetreuung, die im und rund um das Haus angeboten werden. Die bei der Lohnarbeit erzielten Erträge kommen dem Projekt zugute. Eine Besonderheit der Institution ist, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben im Haus zu wohnen.