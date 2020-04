NÖN: Wie weit ist das Projekt der Partnerschule in Peru?

Schwester Karina Beneder: Unsere Partnerschule ist in La Unión im Norden von Peru, 1.200 Kilometer nördlich von Lima. Sie wird seit 2012 gebaut. Heuer sollte sie fertiggestellt werden, aber es wird nicht möglich sein, weil die Corona-Krise die Leute vor Ort und uns vor andere Herausforderungen stellt. Diese Schule besuchen etwa 350 Kinder, wo sie im Kindergarten, in der Volksschule und seit zwei Jahren in einer Mittelschule betreut werden.

Wie unterstützt ihr die Schule von Zwettl aus? Es gab immer wieder Flohmärkte, auch Spendenläufe. Was fällt davon heuer wegen Corona aus?

Beneder: Wir unterstützen die Schule mit „Wir wollen helfen Zwettl“. Wir haben immer wieder kleine Aktionen, wie Flohmärkte, Benefizlauf, Kuchenaktionen gemacht, all das fällt heuer aus. Daneben haben wir Gott sei Dank einige treue Spender, die uns monatlich mit einem kleinen Betrag helfen.

Welche Probleme hat die Partnerschule aktuell durch die Corona-Situation?

Beneder: Es ist so, dass durch die Corona-Krise vor allem die Armen leiden. Viele Menschen in Lima und in La Union arbeiten am Markt. Sie verkaufen ihre Waren und können sich nur so wieder etwas kaufen. Aber durch diese Krise ist das unmöglich und ich habe gehört, dass die Leute im Norden zum Beispiel vor Hunger die Ernte ausreißen. In Lima hat Pater Juan mit einem Team angefangen, Essenspakete mit Grundnahrungsmitteln für die leidende Bevölkerung in den Slums zusammenzustellen. Außerdem ist es wichtig, dass den Kindern in der Partnerschule es ermöglicht werden kann, satt zu werden und die Schule weiterhin zu besuchen.

privat

Wie können Zwettler helfen?

Beneder: Wir suchen ganz konkret Menschen, die eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Mit 40 Euro pro Monat kann für ein Kind das monatliche Schulgeld und ein Essenspaket mit Grundnahrungsmitteln zur Verfügung gestellt werden.

Wie geht es Pater Juan Goicochea Calderón aktuell vor Ort?

Beneder: Pater Juan sagt, dass es ihm gesundheitlich gut geht und dass er als Missionar die Verpflichtung hat, den Armen in seiner Pfarrgemeinde zu helfen. Er hat ein Team aufgebaut, das Essenspakete mit Reis, Milch, Fisch, Haferflocken und einem Desinfektionsmittel zusammenstellt. Man muss sich vorstellen, dass die Leute im Slumviertel kein Wasser im Haus haben. Wie sollen sie da die Hygienevorschriften einhalten?

privat

Pater Juan hat Zwettl in der Vergangenheit besucht, Sie reisen selber oft nach Peru: War heuer ein solcher Besuch geplant, der jetzt ins Wasser gefallen ist?

Beneder: Heuer war von beiden Seiten kein Besuch geplant, weil wir unseren Fokus auf die Fertigstellung der Schule legen wollten.

Wie haltet ihr Kontakt? Wie können Sie den Menschen in Peru Mut machen?

Beneder: Ich bekomme viele Nachrichten aus der Partnerschule und aus Lima. Wir stehen oft über WhatsApp und per Mail in Verbindung. Das hilft auch mir sehr, wenn ich weiß, wie es den Menschen geht, von denen ich viele persönlich kenne. Wir haben keine Ahnung, trotz der Krise in Österreich, weil die Corona-Krise am meisten die Armen trifft. Pater Juan bittet darum, ihn bei der Finanzierung der Essenspakete zu unterstützen. Die Leiterin der Schule vor Ort freut sich mit jedem Kind, das trotz der schweren Krise lernen und satt werden kann. Die Lehrer bringen den Schülern großteils die Arbeitsaufträge nach Hause oder unterrichten nach Möglichkeit online. Ohne zusätzliche Unterstützung haben die Ärmsten und die Kinder keine Hoffnung.