Der Vorsitzende des Vereines Zwettler Hilfswerk, Gemeinderat Werner Preiss, konnte am 17. Juni in der Vorstandssitzung einen sehr positiven Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 präsentieren, der einstimmig beschlossen wurde.

Durch eine ebenfalls sehr positive Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Spendentätigkeit und diverser Vereinsaktivitäten in den Jahren zuvor, war der Verein in der Lage, die Dienstleistungseinheit des Hilfswerks am Standort in Zwettl finanziell zu unterstützen. Sowohl der Bereich „Hilfe und Pflege daheim“, das „Familienberatungszentrum“ und das „Jugendkulturzentrum“ wurden und werden unterstützt. Vor allem die durch Covid19 entstandene Notwendigkeit der Unterstützung benachteiligter, lernschwacher Kinder der Region sei dem Verein ein Anliegen, denn nicht jede Familie kann sich ein notwendiges Lerntraining leisten.

Im Vorjahr hat sich auch die Aktion „Essen auf Rädern“ sehr gut entwickelt. Es wurde ein neues Auto angekauft und um die neue Route „Großglobnitz und Umgebung“ erweitert. Derzeit werden pro Monat von den ehrenamtlichen Essensfahrern rund 2.000 Portionen an die Menschen verteilt. „Essen auf Rädern“ kann selbstverständlich von allen Bevölkerungsschichten in Anspruch genommen werden, nicht nur von älteren und hilfsbedürftigen Menschen.