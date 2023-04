Spannende Geschichte beim Zwettler Stadtspaziergang

Vor dem Eingang des alten Rathauses in Zwettl empfingen die bewährten Stadtführer Christl Mayerhofer und Helmut Hahn vergangenen Sonntag eine große Zahl Zwettler Bürger zu einem Nachmittagsspaziergang innerhalb der Stadtmauer.

„Wir sind überwältigt von der großen Anzahl der Besucher“ freute sich Christl Mayerhofer über die vielen Anwesenden. Tourismusstadträtin Anne Blauensteiner hob ebenso wie die anwesende Geschäftsführerin von NÖ Regional Christine Schneider die Bedeutung der 11 Stadtmauerstädte in Niederösterreich hervor.

„Im Rahmen eines Aktionstages werden landesweit unterschiedliche kostenlose Führungen angeboten. Es gilt dieses kulturhistorische Erbe in Erinnerung zu rufen. Alte Gebäude erzählen Geschichten“ erklärte Anne Blauensteiner und ergänzte „ und davon werden uns die beiden Stadtführer am Beispiel einiger Häuser viel zu erzählen haben.“

Begonnen wurde am historischen Gebäude Hauptplatz 7, das früher unter unterschiedlichen Adressen geführt wurde. Von Kaiser Franz Josef Platz über Adolf Hitler Platz zu Stalin Platz wurden in den letzten hundert Jahren schon viele Straßenschilder ausgewechselt. In vergangener Zeit war der Schweinehandel in Zwettl schon ein einträgliches Geschäft und führte bei der damaligen Familie Loidl zu großem Ansehen. Die spätere Nutzung des Hauses als erstes Zwettl Hotel war dann doch für viele eine Überraschung. Nach dem Krieg beschlagnahmte es die sowjetische Kommandantur, welche im Jahre 1953 ins TÜPL Schloss Allentsteig übersiedelte. Die rückwärtige Nutzung als Kino ist den älteren Bewohnern noch in Erinnerung.

Großer Andran beim Zwettler Stadtspaziergang. Foto: Joachim Brand

Vor der Apotheke zum Schwarzen Adler machte Helmut Hahn auf die erste schriftlich erwähnte Apotheke in Zwettl im Jahre 1598 aufmerksam. Vor dem Baderhaus in der Babenbergerstraße wurde vielen bewusst, unter welchen schwierigen hygienischen Bedingungen die meisten Stadtbewohner damals lebten. Man muss sich vorstellen, in diesem kleinen Gebäude lebten 20 bis 25 Personen“ sagte Helmut Hahn und stellte zur heutigen Wohnsituation an. Neben einem Wundarzt wurde „1604 erstmals eine Hebamme als Unterstützung für die Wöchnerinnen erwähnt“ so Helmut Hahn.

Am Pernerstorferhof in der Landstraße empfing der Besitzer Thomas Anton die Besucher im Innenhof. Der viele Jahrhunderte alte geschichtsträchtige Bau, der als sogenannter Freihof geführt wurde, kam im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in den Besitz der Familie Anton. „Ich möchte versuchen, dieses kulturhistorische Juwel in Zwettl zu erhalten. Dennoch sind die Auflagen des Denkmalschutzes sehr hoch und enorm teuer“ gab Thomas Anton zu bedenken.

Vor dem Zwettler Rathaus empfingen Helmut Hahn, Anne Blauensteiner, Christine Schneider, Monika Prinz und Christl Mayerhofer zum Zwettler Innenstadtspaziergang. Foto: Joachim Brand

Ein Beispiel für eine gelungene Renovierung zeigte das alte Pfarrhaus. Die Sanierung des historischen Althausbestandes kostet natürlich viel Geld. Für künftige Generationen sollte die Geschichte der Stadt auch etwas wert sein.

