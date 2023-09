Stift Zwettl feiert Erntedank im Wiener „Zwettlerhof“

Ganz schön lange musste das Stift Zwettl auf diesen Moment warten. 662 Jahre um genau zu sein. Am 1. Oktober 2023 ist es aber doch soweit. Das Stift kehrt erstmals seit dem Jahr 1361 in den Zwettlerhof am Wiener Stephansplatz 6 zurück. An diesem Tag zelebriert das Bildungshaus „Laudato Si“ des Stiftes ein Erntedankfast im Herzen Wiens. Laut dem Geschäftsführer des Bildungshauses, Friedrich Schipper, ein historischer Moment.

Viele werden sich jetzt sicher fragen: Zwettlerhof? In Wien? Ja, der heißt tatsächlich so. Friedrich Schipper erklärt die geschichtlichen Hintergründe: „Der Zwettlerhof in Wien wurde im Jahr 1244 vom Stift Zwettl errichtet. Hintergrund war damals der wichtige Absatzmarkt für landwirtschaftliche Produkte in der Stadt. Die Klöster hatten nicht nur den Auftrag der Liturgien, sondern mussten auch zum Selbsterhalt wirtschaften.“

Für den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten, Fisch oder Wein in der großen Stadt hatten viele der Klöster eigene Höfe in Wien. So gibt es etwa auch einen „Melkerhof“ oder einen „Göttweigerhof“ sowie besagten „Zwettlerhof“. „Der ursprüngliche Zweck dieser Höfe lag eigentlich nur darin, die landwirtschaftlichen Güter für den Verkauf in Wien vorzubereiten“, schildert Schipper.

Im Jahr 1361 ging der Zwettlerhof allerdings an Herzog Rudolf IV, der im Gebäude Dienstwohnungen für die neuen Domherren des von ihm gestifteten Stephansdoms einrichten ließ. Wo andere Stiftshöfe in Wien über die Jahre in Vergessenheit gerieten, ist der Zwettlerhof aber auch heute noch ein Begriff. „Das liegt ganz einfach daran, weil er seinen Namen behalten hat“, betont Schipper.

Abt Szypulski feiert Messe im Stephansdom

Am 1. Oktober wird es nun ab 16 Uhr zu einem großen Erntedankfest, zelebriert von den geistlichen Vertretern des Zwettler Stifts kommen. Prior Bernhard Prem beginnt mit einem spirituellen Impuls zum Thema „Eucharistie und Erntedank“. Um 18 Uhr feiert Abt Johannes Maria Szypulski eine Heilige Messe im Stephansdom, ehe es danach zur Heurigenagape in den Zwettlerhof geht – mit Wein vom Stiftsweingut Gobelsburg. „Das Stift Zwettl kehrt nämlich nicht nur nach Wien zurück. Auch unser Weingut in Gobelsburg, welches bisher eher ein Ort der Arbeit war, wird nun ein Ort der Bildung“, kündigt Schipper an.

Das Erntedankfest sei sowohl für die Jahreszeit als auch als Verbindungsstück der beiden Standorte perfekt für das neue Konzept des Bildungshauses „Laudato Si“. Laut Schipper soll es ab dem kommenden Jahr regelmäßig Veranstaltungen an beiden Orten geben. Das eigene Bildungsangebot nach außen zu tragen und auch Menschen außerhalb des Waldviertels zu erreichen sei das Ziel. „Das Stift Zwettl befindet sich recht weit weg von den städtischen Zentren. Vor allem in der kalten Jahreszeit, ist es schwierig, dass die Menschen zu uns kommen. Deshalb machten wir uns auf die Suche nach Orten, an denen das Stift in der Vergangenheit bereits war und stießen auf den Zwettlerhof“, erzählt Schipper.

Dieser befindet sich aktuell in den Händen der Ordensgemeinschaft Österreich, die dort das Begegnungszentrum „Quo vadis?“ betreibt. Bereits nach einem kurzen Gespräch sei dessen Geschäftsführer Christopher Campbell von der Idee überzeugt gewesen. Das Erntedankfest soll wie erwähnt auch nur ein Pilot werden. „Ab 2024 wollen wir regelmäßig für Veranstaltungen des Bildungshauses zusammenarbeiten und in Wien präsent sein“, verkündet Schipper.