Ein historischer Fund verortet Wolfgang Amadeus Mozart in Ottenschlag – beziehungsweise den Vormund seiner Kinder.

Die Geschichte beginnt mit der Geburt von Franz Xaver Flamm, der als Sohn des damaligen Schulmeisters 1739 im Haus Unterer Markt 14 geboren wurde. Der Ottenschläger wanderte nach Wien aus und wurde zum bestbezahlten Organisten seiner Zeit. „Dort dürfte er sich auch mit Mozart angefreundet haben. Später übernahm er die Vormundschaft über dessen Kinder“ erklärt Claus Hamberger im NÖN-Gespräch. Er forschte ausgehend von einer achtzeiligen historischen Erwähnung von Flamm weiter und machte das Geburtshaus des Ottenschlägers ausfindig.

Hamberger ist Vereinsvorstand des Wachau-Chors Spitz. Seit vielen Jahren ist dieser mit dem Ottenschläger Chor verbunden. „Meine Frau kommt aus der Nähe von Armschlag. So erkläre ich mir meine Verbundenheit mit der Region und warum ich mich ausgerechnet mit Franz Xaver Flamm beschäftige“, sagt Hamberger.

Flamm war später als Magistratsdirektor in Wien tätig. In den Aufzeichnungen fehlt, wie oft und wie lange er in Ottenschlag war. Ob sein Freund Wolfgang Amadeus Mozart selbst im Unteren Markt 14 ein und aus ging? Die Sensation bleibt aus: „Das glaube ich nicht“, sagt Hamberger.

Bürgermeisterin Christa Jager betont: „Trotzdem ist dieser Fund ein außergewöhnliches und nettes G‘schichtl.“

Sonntagsgottesdienst mit Werken von Flamm und Mozart

Am 24. November findet in Ottenschlag ein Sonntagsgottesdienst statt, in dem Werke von Mozart und Flamm gesungen werden. „Wir studieren gerade zwei Werke von Flamm ein. Da glaubst, du singst Mozart. Der Zeitgeist und die gleichen Ansätze sind in der Musik erkennbar“, sagt Jager.

An dem Haus, in dem auch der Malerbetrieb Dungler untergebracht war und das auch als „Märchenhaus“ verwendet wurde, soll nach dem Gottesdienst eine Gedenktafel für Flamm enthüllt werden.