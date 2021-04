Wer nach Zwettl fährt, kommt nicht um sie herum: Seit Februar weisen Hinweistafeln rund um die Gemeinde auf das Jubiläum „50 Jahre Großgemeinde“ hin. Auf 256 Quadratkilometern umfasst heute das Stadtgebiet insgesamt 61 Katastralgemeinden und ist damit die flächenmäßig größte Gemeinde Niederösterreichs. Doch wie kam es dazu?

Nicht nur Harmonie zwischen „Stadt und Land“. Schon Jahrzehnte hindurch, in mancher Beziehung auch bereits durch Jahrhunderte, bestand zwischen der Stadt Zwettl und den Umlandgemeinden ständiger und oft recht enger Kontakt. Die Stadt war und ist zentrales Handels- und Einkaufszentrum, Sitz wichtiger Ämter und Behörden, Schulstadt, Sitz des Krankenhauses, zu dessen Erhaltung die benachbarten Gemeinden beitrugen, und Pfarrort, auch für einige Nachbarorte. Zwettls kleinstädtische Struktur stand weitgehend bäuerlichem Milieu im Umland gegenüber, was nicht immer die Harmonie förderte. Politische Funktionäre der damaligen Zeit und die Bezirkshauptleute Karl Müller, besonders aber dessen Nachfolger Gottfried Forsthuber machten in der Bevölkerung Stimmung für die Zusammenlegungen. Grundsätzlich boten sich für Zwettl zwei Möglichkeiten: Entweder ein Zusammenschluss der Umlandgemeinden mit der Stadtgemeinde Zwettl zu einer großen Kommune mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern oder die Trennung in eine Gemeinde Zwettl Stadt, rundum die Gemeinde Zwettl Land.

Pläne ursprünglich verworfen. Nach der Ablehnung einer Zusammenlegung mit Schloß Rosenau Mitte August 1967 vertraten die Gemeindeväter von Oberstrahlbach Ende des Monats die Idee, eine Fusion mit Gradnitz, Großhaslau, Gschwendt und Unterrabenthan einzugehen, was sie im September auch wieder verwarfen. Mit 1. Jänner 1968 vereinigten sich die Gemeinden Stift Zwettl, Rudmanns und Gerotten zur neuen Gemeinde Stift Zwettl, zu der ab 1970 noch die Gemeinde Großhaslau kam. Zum selben Termin vereinigten sich Friedersbach, Eschabruck und Kleinschönau zur Gemeinde Friedersbach. Mit 1. Jänner 1970 schloss sich die Gemeinde Gschwendt der Stadtgemeinde Zwettl an, seinem Pfarr- und Schulort.

Neben diesen Bemühungen stand immer die große Lösung im Raum, die vor allem von Landespolitikern und der höheren Beamtenschaft betrieben wurde, doch beachtliche Teile der Bevölkerung begegneten dieser Idee recht skeptisch. Viele Mandatare der kleinen Gemeinden fürchteten, von der Stadt dominiert zu werden. In Zwettl sprachen sich vor allem die Gemeinderäte der SPÖ gegen ein Zusammengehen mit den Landgemeinden aus. In manchen Gemeinden gab es aber schon früh deutliche Präferenzen für eine „große Lösung“.

Am 19. Juli 1970 stimmte der Gemeinderat von Marbach am Walde dem Zusammenschluss zu einer „Großgemeinde Zwettl“ zu. Marbach hatte bereits 1849, allerdings erfolglos, für einen Zusammenschluss mit Zwettl votiert.

Beschlüsse im letzten Moment. Während des Sommers 1970 gewann das Projekt einer großen Gemeinde mit Zwettl als Zentrum und mehr als 10.000 Einwohnern deutlich an Gestalt. Mit 1. Jänner 1971 sollte die Zusammenlegung wirksam sein. Entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse mussten spätestens am 30. November 1970 vorliegen. Die Stadtgemeinde Zwettl fasste am 13. August 1970 den Grundsatzbeschluss, im Laufe des Jahres stimmten auch die anderen zu.

Buchstäblich im letzten Moment fielen die Beschlüsse in Dorf und Schloß Rosenau. Weil sich die Bewohner der Kleingemeinden sorgten, Verfügungsrechte über ihren Gemeindewald zu verlieren, wurden rasch noch Agrargemeinschaften gegründet, um diese Besitzrechte zu wahren.

Die Großgemeinde entsteht . Mit Bescheid vom 15. Dezember 1970 nahm die NÖ Landesregierung die Auflösung der bisherigen Gemeinden und mit 1. Jänner 1971 die Schaffung der „Stadtgemeinde Zwettl-NÖ“ als neue Kommune zur Kenntnis. Am 28. März 1971, dem Wahltag für den neuen Gemeinderat, erhielt die ÖVP 27, die SPÖ sieben und die FPÖ ein Mandat. Anton Denk, der bisherige Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl, wurde als Regierungskommissär mit der interimistischen Führung der Amtsgeschäfte betraut. Man achtete darauf, dass möglichst alle ehemaligen Gemeinden durch Vertreter im Gemeinde- und Stadtrat repräsentiert waren. Der neue Gemeinderat wählte Anton Denk zum Bürgermeister und Ehrenfried Teufl zum Vizebürgermeister, beide gehörten der ÖVP an. Mit 1. Jänner 1972 kam noch die Katastralgemeinde Ottenschlag zur Stadtgemeinde Zwettl-NÖ.

Die neue Gemeinde mit 11.624 Einwohnern und einer Fläche von rund 256 km² ist nach Wien, Mariazell und Wolfsberg in Kärnten die viertgrößte Stadtgemeinde und die zwölftgrößte Gemeinde Österreichs.

Festakt und Ausstellung. Im Mai wird das Buch „Zwettl - Mittelpunkt des Waldviertels“ erscheinen. Dort wird auch ein Einblick über die Entwicklungen der Gemeinde nach den Zusammenlegungen gegeben. Eine Ausstellung „50 Jahre Großgemeinde“ ist ebenfalls von Mai bis Oktober geplant.

Sofern es die Coronapandemie zulässt, werden am 18. September ein Festakt im Stadtsaal und am 19. September ein Festumzug in der Innenstadt die Höhepunkte des Jubiläumsjahres bilden.