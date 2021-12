Hitzige Debatte um Budget und Bauland in Zwettler Stadtparlament

Teilweise hitzige Diskussionen gab es in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Neben dem üblichen Streitpunkt Budget übten an anderer Stelle neben den Grünen auch die anderen Oppositionsparteien diesmal Kritik.

Laut ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller sei der Voranschlag für 2022 „etwas besser“ als für das Budget 2021, ein ausgeglichener Finanzierungshaushalt wird aber auch für das nächste Jahr coronabedingt nicht möglich sein, die NÖN hat berichtet. „Wir schaffen es aber, eine finanzielle Brücke zu bauen“, sagte Wiesmüller. Helfen sollen auch mindestens zwei Nachtragsvoranschläge im Laufe 2022, um gezielt auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.

Für die Grünen das falsche Vorgehen: „Man sollte punktgenauer werden. Aktuell ist das so, wie wenn ich vor einer Schularbeit sage: ‚Ich bekomme sicher einen Fünfer‘ und dann wird es ein Dreier“, erklärte Stadträtin Silvia Moser in einem Pressegespräch. Obwohl keine großen Investitionen im Voranschlag geplant sind, bleibe das Ergebnis negativ, kritisierte während der Sitzung auch Gemeinderat Günter Widhalm: „Uns fehlt eine klimarelevante Politik in dem Budget.“

ÖVP-Umweltgemeinderat Bernhard Thaler erklärte in einem Bericht, wie weit man von den gesteckten Klima-Zielen bis 2030 entfernt sei: Bei dem über Photovoltaik-Anlagen erzeugten Strom im Gemeindegebiet habe man ein Drittel erreicht, beim Umstieg der Lichtpunkte auf LED rund 11 Prozent.

Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller konterte Moser, dass mit dem Tausch der Ölheizungen in Schulen und Kindergärten sowie der Sanierung der Kläranlage sehr wohl große Klima-Projekte abgebildet seien.

FPÖ-Gemeinderat Ewald Edelmaier kritisierte die geplante Steigerung der Ausgaben von 60.000 auf 186.000 Euro für den Bereich Kultur. Darin sei vor allem auch der große Festumzug anlässlich 50 Jahre Großgemeinde abgebildet, der nach 2022 verschoben werden musste, erklärte Wiesmüller. Parteiübergreifend begrüßt wurde die Aufnahme der für 2021 ausgesetzten Förderungen für Vereine und Feuerwehren.

Begegnungszone weiter Zankapfel

Grüne-Stadträtin Moser hakte während der Sitzung ein und holte zu einem Rundumschlag aus: So würde der Zwettler Hauptplatz zu einem Parkplatz verkommen, es fehle etwa an Sozialpolitik, Kinderbetreuung in den Ferien, Begrünung und Breitbandausbau. „Der Verkehr in der Begegnungszone ist schnell, Autofahrer nehmen keine Rücksicht“, sagte sie und forderte im selben Atemzug eine 30er Zone in der Gerungser Straße vom Gesundheitszentrum bis nach der Arbeiterkammer.

ÖVP-Stadtrat Erich Stern verwies auf ein bestehendes Innenstadtverkehrskonzept: „Ich hätte mir eine Latte von Anregungen gehofft. Das ist aber eine Latte von Punkten, denen ich nicht viel abgewinnen kann.“ So würden auch in der Stadterneuerung viele Wünsche umgesetzt, die aus der Bevölkerung kommen. „Die Lebensqualität in Zwettl ist einzigartig, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Stern. Die Begegnungszone sei nicht „aus Jux und Tollerei entstanden, sondern mit Experten entwickelt und zum Aushängeschild Zwettls geworden“, erklärte der ÖVP-Stadtrat.

Debatte um Bauland

Bei einer Teilfreigabe der Bebauung in Großglobnitz kam es erneut zu Diskussionen: Dort hatte zuvor die Raiffeisenbank Grünland angekauft und nach einer Umwidmung für private Bauwerber weiterverkauft. Unisono forderten Grüne, SPÖ und FPÖ, dass sich in Zukunft die Gemeinde selbst um den Ankauf und Weiterverkauf von Grün-, beziehungsweise späterem Bauland bemühen soll.

So sei man mit dem Hahn-Areal ein „gebranntes Kind“, sagte Silvia Moser. Dort hat bekanntlich der Investor Reinhold Frasl Grund für den Bau eines Einkaufszentrums gekauft, passiert ist dort bis heute nichts. Der Vergleich sei unter anderem nicht zulässig, da der Gemeinde das Areal damals nicht zum Kauf angeboten wurde, sagte ÖVP-Stadtrat Johannes Prinz.

Gerade weil Zwettl ein so großes Gemeindegebiet aufweist, würde man durch den Ankauf seitens der Gemeinde „damit langfristig Kapital binden“, konterte Andrea Wiesmüller (ÖVP) den Vorschlag der Opposition. Außerdem käme man dann schnell in den (verbotenen) gewerblichen Grundstückshandel, ergänzte Bürgermeister Mold. „Wenn ich einen Partner habe, wie in diesem Fall die Raiba, dann ist das ein gutes Modell, das funktioniert“, sagte ÖVP-Stadtrat Stern.

Ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ über eine zweite, entgegengesetzte Stadtbus-Linie wurde mit ÖVP-Mehrheit an den zuständigen Ausschuss verwiesen.