Hochburgen: Viele gewannen hoch - viele verloren hoch

Klarer Verlierer dieser Wahl ist die ÖVP, die bei der heutigen Landtagswahl 2023 landesweit 9,75 Prozent verloren hat, im Bezirk Zwettl ein Minus von 14,46 Prozent der Stimmen einbüßt und in einigen Gemeinden gar Verluste von über 20 Prozent hinnehmen musste, etwa in Arbesbach (-21,86 %), Ottenschlag (-22,36 %), Altmelon (-22,57 Prozent) und Rappottenstein (-20,63 %) und als Spitzenreiter Schönbach mit -23,7 %.

Das sind teils die Orte, in denen die FPÖ weit über dem Landestrend (14,46 %) zulegte: Arbesbach (20,8 %), Langschlag (23,31 %), Ottenschlag (20,46 %), Altmelon (24,19 %) und Schönbach mit 21,76 %.

Trotzdem liegt der Bezirk Zwettl mit 48,97 Prozent der Stimmen weit über dem Landesergebnis (39,93). Die ÖVP-Hochburgen sind die Gemeinden Schweiggers (62,03 %), Grafenschlag (55,57 %) sowie Echsenbach, Kottes-Purk und Sallingberg mit knapp über 52 Prozent.

FPÖ will an der Regierungsarbeit im Land teilnehmen

29,67 Prozent der wahlberechtigten Zwettler haben für die FPÖ gestimmt. Zwettls Spitzenkandidat Alois Kainz feierte mit Günther Maier (Grafenschlag) im Gasthaus Hacker in Zwettl. Alois Kainz: "Wir haben jetzt ein tolles Ergebnis und die Wähler erwarten jetzt viel von uns. Es ist wichtig dass wir an der Regierungsarbeit in der Landesregierung teilnehmen. In der Opposition kann man nur aufzeigen aber nichts umsetzen. Und da wäre für uns genug zu tun. Die Sorgen und Nöte der Bevölkerung sind beträchtlich."

Franz Mold (ÖVP) hat Grundmandat für Einzug in den Landtag

Der hohe Stimmenverlust setzt der FPÖ zu. Franz Mold: "Nach einem intensiven Wahlkampf aller unserer 15 Kandidaten hatten wir eigentlich ein gutes Gefühl. Stimmungsmäßig war eigentlich alles in Ordnung. In den Gesprächen ist leider immer wieder die Coronapandemie durchgeklungen. Insbesondere die Impfpflicht war ein intensives Thema.Mein Wahlziel war es, im Bezirk die 50 Prozentgrenze nicht zu unterschreiten." Dieses Ziel hat Mold in der Stadt Zwettl erreicht, liegt im Bezirk mit 48,97 % knapp darunter. Das Grundmandat für den Einzug in den Landtag hat er mit den 12.944 Bezirksstimmen erreicht.

Rätselraten über Verluste herrscht bei der SPÖ

10,85 % der Zwettler haben SPÖ gewählt. Herbert Kraus: "Leider haben sich unsere Bemühungen im Ergebnis nicht wiedergespiegelt. Wir haben alle gegenwärtigen Problemzonen angesprochen und unsere Lösungsvorschläge präsentiert. Leider scheint unsere Botschaft bei der Bevölkerung nicht angekommen zu sein. Dennoch sind wir sehr froh, dass die VP Nö so viel verloren hat."

SPÖ verlor im Bezirk 2,21 % der Stimmen, Grüne (+ 1,1 %) und Neos (+1,66 %) legten zu.

Clubstatus für Silvia Moser (GRÜNE)

Die Stellvertrende Obfrau der Grünen für die Gemeinde Zwettl Christiane Herndler zeigte sich mit dem Ausgang der Wahlen für die Grünen zufrieden. Freude darüber, dass die VP so viel verloren hat, Ärger dass diese Stimmen zu den Blauen und nicht zu den Grünen wanderten. Genugtuung empfindet sie über das Landtagsmandat von Silvia Moser und über den neu erlangten Clubstatus im NÖ Landtag.

NEOS feierten in St. Pölten

Prisca Preiss schrieb uns per Email: "Wir freuen uns über dieses Ergebnis, weil es ein gutes Zeichen ist, dass NEOS im Land und auch im Bezirk Zwettl weiterwachsen. Natürlich hätten wir uns das vierte Mandat gewünscht. Wir werden aber auch mit drei Mandaten das machen, was wir am besten können: Den Regierenden auf die Finger schauen und dafür sorgen, dass wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Mächtigen. Bedanken möchten wir uns heute bei allen, die zur Wahl gegangen sind und von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben."

