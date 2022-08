Bundesheer im Hochwassereinsatz im Bezirk Zwettl

Werbung

Es waren drei Wochen Ausnahmezustand: Das Jahrhunderthochwasser im August 2002 forderte vor 20 Jahren die Einsatzkräfte und richtete enorme Schäden in der Region an. Auch das Bundesheer am Truppenübungsplatz Allentsteig musste sich damals ganz und gar auf seine Funktion in der Katastrophenhilfe besinnen.

Innerhalb weniger Tage prasselte im Waldviertel die Regenmenge eines halben Jahres nieder. Am 7. August 2002 war die Lage schließlich so kritisch, dass das Bundesheer eingeschaltet werden musste. Erste Hilferufe kamen aus der Gemeinde Allentsteig. Mit zunehmenden Regenfällen verschlimmerte sich die Lage aber auch im gesamten Zwettler Raum über Nacht. Die Bezirksverwaltungsbehörde löste den Katastrophenalarm aus, und die Einsatzkräfte des TÜPl rückten mit Pionier- und Baumaschinen aus. Auch Hilfe von außerhalb eilte ins Waldviertel.

Bundesheer im Dauereinsatz

Innerhalb kürzester Zeit standen in der Region rund 400 Bundesheer-Soldaten im Einsatz. Insgesamt waren im Bezirk Zwettl 120 Soldaten und Zivilbedienstete des TÜPl-Kommandos im Dauereinsatz. Unterstützend kamen unter anderem Pionierbataillons aus Melk und Villach ins Waldviertel. Aus Baden rückte ein Panzerartilleriebataillon an.

„Es ging eigentlich ziemlich schnell, dass auf Landesebene das Militär eingeschaltet wurde“, erinnert sich der damalige TÜPl-Kommandant Franz Teszar. Der Auftrag war, die örtlichen Einsatzkräfte bestmöglich in der Katastrophenhilfe zu unterstützen.

Der Kampf gegen die Fluten war eröffnet. Ausgerüstet mit Schaufeln, Scheibtruhen, Baggern und anderen schweren Geräten, musste an zahlreichen Fronten gearbeitet werden. Im Raum Zwettl wurden letzten Endes über 31.000 Sandsäcke befüllt, um die vom Wasser bedrohten Orte zu schützen. „Bei der Swietelsky-Anlage in Dürnhof schaufelten Soldaten nächtelang Schutt in Säcke“, berichtet Teszar. Der Arbeitsaufwand war enorm. In knapp drei Wochen leistete das Bundesheer 56.000 Einsatzstunden.

Dazu zählte auch die Evakuierung der Bevölkerung. Eine besondere Situation ist Teszar im Gedächtnis, als eine schwangere Frau ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Die Rettungssanitäter konnten aufgrund der großen Gefahr nicht mehr fahren, und so rückten unsere Sanitäter aus“, erzählt er.

Ein weiterer großer Pluspunkt des Bundesheeres: die vielen geländegängigen Fahrzeuge. „Das Badener Panzerartilleriebataillon kam mit seinen Bergepanzern an. Die geländegängigen Fahrzeuge kommen an Orte, wo kein Auto fahren könnte“, meint der ehemalige TÜPl-Kommandant. Aber auch der TÜPl selbst war damals schon mit vielen Baumaschinen und geländegängigen Lkw ausgestattet. Die schweren Maschinen waren maßgeblich beim Freimachen von Endklausen von Gewässern eingesetzt.

Die angerückten Pioniere zeichneten sich in weiterer Folge durch die Errichtung von Notbrücken aus. Bei Schickenhof rissen die Fluten eine ganze Brücke mit sich und richteten große Zerstörung an. Die Straße war unbefahrbar, ehe die Pioniere im Eiltempo eine neue errichteten. Schnell reagiert wurde bei Schall (Gemeinde Groß Gerungs). Die dortige Brücke drohte wegzubrechen. Kurzerhand setzte das Bundesheer einfach eine neue Brücke darauf und festigte so auch die alte. Auch in Stalleck bei Gars waren die Villacher Pioniere bei einer Brückenerrichtung im Einsatz.

Koordiniert wurden die Katastropheneinsätze des Bundesheeres im Bezirk von Zwettl aus, wo das Kommando gleich neben der Feuerwehrzentrale einzog. Die Feuerwehr war letzten Endes auch für die Leitung zuständig, während das Bundesheer, wo es nur ging, unterstützen sollte.

Eine nicht zu übersehende Aufgabe stellten auch Ordnungsdienste dar. So zog die überlaufende Staumauer Ottenstein zahlreiche Schaulustige an. „Die überlaufende Staumauer war die wahrscheinlich gefährlichste Situation des gesamten Hochwassers. Das Bundesheer errichtete Straßensperren und machte die Verkehrsregelung, damit keine Schaulustigen in die Nähe kamen“, schildert Teszar.

Auf der Staumauer mitten in der Flutkatastrophe

Sein eigenes Erlebnis auf der Staumauer gehöre zu den prägendsten seiner Zeit beim Bundesheer. „Ich stand selbst gemeinsam mit dem Leiter der Anlage oben, und es war unvorstellbar, welche Wassermassen da oben drüberliefen“, denkt Teszar zurück.

Am Ende konnte das Bundesheer auf eine äußerst erfolgreiche Einsatzbilanz zurückblicken und der Bevölkerung seine Wichtigkeit im Katastrophenfall vor Augen führen. „Es mangelte garantiert nicht an Manpower. Wir konnten überall helfen, wo wir gebraucht wurden“, betont Teszar. Entscheidend sei am damaligen Erfolg aber ein Faktor gewesen: die Wehrpflicht. „Ohne diese hätten wir nur ein Minimum dessen bewerkstelligen können“, sagt er.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.