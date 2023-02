Zwettler Faschingsrallye feiert Premiere

Nachdem am 5. Februar mit dem Echsenbacher Faschingsumzug einer der Veranstaltungshöhepunkte im Fasching 2023 erfolgreich über die Bühne gegangen ist (die NÖN berichtete), steht am Faschingsmontag in der Bezirksstadt Zwettl das nächste Highlight vor der Tür:

Wie Rudolf Stolz, Obmann des Zwettler Wirtschaftsbundes, erzählt, ist für 20. Februar eine Premiere geplant – die „Erste Zwettler Faschingsrallye“. „Das Faschingstreiben findet bei uns in Zwettl ja immer am Faschingsmontag und nicht am Dienstag statt“, informiert Stolz, „und dieses Jahr haben wir uns dafür in Kooperation mit der Zwettler Gastronomie etwas ganz Besonderes ausgedacht.“ Am Dienstag gibt es dann den traditionellen Faschingsmarkt mit vielen Ständen in der Innenstadt, so Stolz weiter. Da die letzte Zwettler Faschingsveranstaltung coronabedingt bereits vor drei Jahren stattgefunden hat, ist die Vorfreude natürlich groß, wie auch Monika Prinz vom Tourismusbüro der Stadtgemeinde Zwettl bestätigt.

Live-Musik und DJs in acht Zwettler Gastro-Betrieben

„Acht Gastronomiebetriebe sind heuer mit dabei, und jedes Lokal wird, je nach vorhandenem Platz, ein abwechslungsreiches Programm bieten – von Live-Musik über DJs“, verspürt Prinz bereits jetzt ein „gutes Feeling“ bei den Vorbereitungsarbeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den teilnehmenden Betrieben werden natürlich auch verkleidet sein, so Prinz weiter, die betont, dass die Anzahl der Gastro-Betriebe in den Folgejahren auch erweitert werden könne.

Offiziell gestartet wird die erste Zwettler Faschingsrallye, als deren Veranstalter das Wirtschafts- und Tourismusmarketing Zwettl verantwortlich zeichnet, ab 14 Uhr mit einem Kinderprogramm am Dreifaltigkeitsplatz beim Gasthaus zur Goldenen Rose.

Mit Stempelpass 100 Seidel Zwettler Bier gewinnen

Wie kann man an der Zwettler Faschingsrallye teilnehmen, und was gibt es zu gewinnen? Dazu Rudolf Stolz: „Alle Teilnehmer erhalten einen Stempelpass, und wer in mindestens fünf der acht teilnehmenden Lokale einen Stempel gesammelt hat, nimmt an der Verlosung teil. Dabei gibt es als Hauptpreis 50 Seidel Zwettler Bier – natürlich auch alkoholfrei – zu gewinnen, als 2. Preis 30 Seidel und als 3. Preis 20 Seidel Zwettler Bier.“

Viele Veranstaltungen, gute Besucherzahlen

Auch in den anderen Gemeinden des Bezirks spürt man, dass die Menschen wieder Lust auf Fasching haben. Die Palette an Veranstaltungen reicht dabei vom traditionellen Kindermaskenball über das lustige Gschnas bis hin zum Faschingsumzug.

Dass sowohl Jung als auch Alt nach der veranstaltungsarmen Zeit der Covid-Pandemie wieder gerne unter die Leute gehen, zeigen die durchwegs guten Besucherzahlen der angebotenen Veranstaltungen – nicht zuletzt die rund 5.000 Besucher beim Echsenbacher Faschingsumzug.

Doch auch in anderen Gemeinden blickt man mit freudiger Erwartung auf den Faschingsdienstag. In Groß Gerungs wird der Hauptplatz am Vormittag des 21. Februars wieder im Zeichen des Faschingsausklangs stehen, wenn gemeinsam mit Volks- und Mittelschule der große Faschingsumzug stattfindet. Auch in Langschlag feiert man den Höhepunkt der Faschingszeit mit der beliebten Faschingsmeile. In Martinsberg wird bereits am Faschingssamstag zum Faschingsumzug geladen, der von der Mittelschule bis zum Markt führen wird.

