Pkw während Fahrt abgestorben und zurückgerollt: Blechschaden

Leicht verletzt blieb eine 58-jährige Frau aus Echsenbach gestern bei einem Zusammenstoß mit Verkehrsleiteinrichtungen. Laut Bezirkspolizei Zwettl fuhr sie gestern zu Mittag mit ihrem Fahrzeug auf der L69 von Hörmanns kommend in Richtung Großkainraths. Unmittelbar nach der dortigen Bahnübersetzung sei ihr Fahrzeug abgestorben, rollte rund 90 Meter zurück. Dabei überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsleiteinrichtung.

Laut Polizei habe die Frau das Abrollen des Wagens nicht verhindern können und sei dabei in Panik geraten. Daher öffnete sie die Fahrertüre und erlitt beim Aufprall gegen das Verkehrszeichen leichte Verletzungen am linken Fuß. Die Polizei führte an Ort und Stelle einen Alkoholtest durch - dieser war negativ. Laut Polizei wurde das Fahrzeug auf der Fahrerseite an beiden Türen beschädigt, ein technischer Defekt war laut Polizei nicht festgestellt worden.