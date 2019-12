Ein Andenken an eine der schillerndsten und im Waldviertel bekanntesten historischen Persönlichkeiten soll in Hörmanns restauriert und modernisiert werden: Der Gedenkstein für Walther von der Vogelweide.

Forschungen von Walter Klomfar seit 1990 hatten Indizien dafür geliefert, dass Walther von der Vogelweide aus dem im Mittelalter bereits wieder aufgegebenen Ort Walthers zwischen Zwettl und Allentsteig stammt. „Es gibt zwar keine Geburtsurkunde, aber wir sind uns zu 80 Prozent sicher“, erklärt Wilfried Reichenvater. Er ist ehemaliges Mitglied des Vereins „Walther von der Vogelweide“ und möchte das Andenken in Hörmanns erhalten.

Dort wurden vor über 25 Jahren ein Gedenkstein, ein Ziehbrunnen und Schaukästen errichtet. An ihnen nagte seitdem der Zahn der Zeit: „Ich will, dass dieser Ort weiterhin sichtbar ist. Das soll nicht einschlafen“, erklärt Reichenvater. Gemeinsam mit dem Verein „Information Waldviertel“ unter Obmann Helmut Pfeiffer hat er sich vorgenommen, die Andenken zu modernisieren. „Die gar nicht so wenigen Besucher sollen einen interessanten Ort vorfinden und nebenbei etwas über die Wurzeln des größten Dichters des Mittelalters erfahren“, heißt es in einem Spendenaufruf des Vereins.

„Es gibt zwar keine Geburtsurkunde, aber hier dürfte die Heimat von Walther von der Vogelweide gewesen sein!“Wilfried Reichenvater

So soll etwa die Schrifttafel des Gedenksteins gereinigt und neu eingefärbt werden, eine neue Homepage entstehen und zwei neue Informationstafeln aufgestellt werden. „Die alten sind bereits morsch und könnten jederzeit umfallen“, sagt Reichenvater.

Auch der Ziehbrunnen aus Holz ist bereits teilweise eingefallen und soll wiederhergestellt werden. Die wild aufgegangenen Baum-Sträucher neben dem Gedenkstein wurden bereits entfernt, ein Baum nachgepflanzt. „Der Weg ist auch bei vielen Wanderern bekannt. Auch ich selbst spaziere hier gerne vorbei“, sagt der sportliche Reichenvater, der heuer bereits 4.500 Kilometer gewandert ist. Die Strecke Hörmanns – Allentsteig mit 30 Kilometer absolviere er regelmäßig. Für die Wanderer soll bei dem Gedenkstein eine geschwungene Bank, auf der man auch liegen kann, sowie eine sogenannte „Schönbrunner Bank“ aufgestellt werden.

Spender werden namentlich erwähnt

Das Projekt dürfte sich mit 5.000 Euro zu Buche schlagen. Unterstützung erhielt der Verein bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Zwettl: 500 Euro Subvention wurde einstimmig beschlossen.

Gespendet werden kann an den Verein Information Waldviertel unter dem IBAN AT12 3290 4000 0110 0759 mit dem Verwendungszweck „Projekt Walthers“. Bei Beträgen ab 100 Euro wird man als „Unterstützer von Walthers“ vor Ort und auf der Homepage namentlich genannt. Falls das nicht gewünscht ist, muss das beim Verwendungszweck vermerkt werden. Das Projekt soll 2020 abgeschlossen werden.